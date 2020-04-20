Дмитрий Артюхов о коронавирусе на Ямале: число больных увеличилось еще на 6

На Ямале увеличилось на 6 число больных COVID-19. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем видеообращении к землякам, которое он опубликовал в соцсети.

Он сообщил, что к 140 случаям новой коронавирусной инфекции, которые были обнародованы 20 апреля, добавилось еще 6. Это контактные по уже выявленным заболевшим. Растёт и число выздоровевших. В Пангодах – ещё 4, всего 13. Один человек выписан в Пуровском районе. Всего по региону – 21 излечившийся.

С участковой больницы поселка Ханымей сняли режим карантина. Врачи, которые две недели были в изоляции из-за контакта с больной, вернулись к работе. Все это время на их месте работали таркосалинские коллеги.

Ключевые компании региона пришли на помощь со средствами защиты для медиков. Их распределят их по всем больницам. Также губернатор прокомментировал готовность коек в больницах и наличие аппаратов ИВЛ.

- Рекомендованное Минздравом количество коек у нас создано, но мы поставили задачу его удвоить. На сегодня эти дополнительные койки готовы почти на 100%. Коек с кислородом, при рекомендованных 190, у нас уже более 250-ти. В ближайшие дни введём ещё 100, - сообщил глава региона.

Все специальные реанимационные койки оснащены аппаратами ИВЛ, их 51 единица. Сейчас из 140 больных в искусственной вентиляции легких нуждается лишь семеро. Но, тем не менее, в регионе решено наращивать мощности. Уральский завод вышел на новые показатели производства и готов ускоренно поставить Ямалу дополнительное необходимое оборудование.

- Мы предпринимаем все усилия, чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию ситуации, но самым эффективным средством является не медицинское оборудование и не количество коек, а наша сознательность и минимизация контактов в эти дни, - сказал губернатор, пожелав землячкам крепкого здоровья.