2020-04-20T21:06:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Дмитрий Артюхов о коронавирусе на Ямале: число больных увеличилось еще на 6

Губернатор поручил докупить аппараты ИВЛ
Анна Полякова
Поделиться:
Число больных коронавирусом на Ямале увеличилось еще на 6 Фото: yanao.ruЧисло больных коронавирусом на Ямале увеличилось еще на 6 Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале увеличилось на 6 число больных COVID-19. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем видеообращении к землякам, которое он опубликовал в соцсети.

Он сообщил, что к 140 случаям новой коронавирусной инфекции, которые были обнародованы 20 апреля, добавилось еще 6. Это контактные по уже выявленным заболевшим. Растёт и число выздоровевших. В Пангодах – ещё 4, всего 13. Один человек выписан в Пуровском районе. Всего по региону – 21 излечившийся.

С участковой больницы поселка Ханымей сняли режим карантина. Врачи, которые две недели были в изоляции из-за контакта с больной, вернулись к работе. Все это время на их месте работали таркосалинские коллеги.

Ключевые компании региона пришли на помощь со средствами защиты для медиков. Их распределят их по всем больницам. Также губернатор прокомментировал готовность коек в больницах и наличие аппаратов ИВЛ.

- Рекомендованное Минздравом количество коек у нас создано, но мы поставили задачу его удвоить. На сегодня эти дополнительные койки готовы почти на 100%. Коек с кислородом, при рекомендованных 190, у нас уже более 250-ти. В ближайшие дни введём ещё 100, - сообщил глава региона.

Все специальные реанимационные койки оснащены аппаратами ИВЛ, их 51 единица. Сейчас из 140 больных в искусственной вентиляции легких нуждается лишь семеро. Но, тем не менее, в регионе решено наращивать мощности. Уральский завод вышел на новые показатели производства и готов ускоренно поставить Ямалу дополнительное необходимое оборудование.

- Мы предпринимаем все усилия, чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию ситуации, но самым эффективным средством является не медицинское оборудование и не количество коек, а наша сознательность и минимизация контактов в эти дни, - сказал губернатор, пожелав землячкам крепкого здоровья.

О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 20.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 20 апреля 2020: Бразилия отменяет самоизоляцию с ближайшей недели, США выделяет бизнесу ещё $250 млрд помощи
Пандемия идёт на спад почти по всему земному шару. Собрали последние новости о распространении коронавируса в Европе и мире на 20 апреля 2020 года
Новости 24
На Ямале трое вахтовиков с подтверждённым COVID-19 подключены к ИВЛ
Четверо пациентов из карантинного поселка Пангоды выздоровели после COVID-19
В Ноябрьске будут штрафовать за выход на лед
Ямальцы, потерявшие работу после 1 марта, получат максимум пособия
В салехардской больнице для пациентов заработал бесплатный WI-FI
Мошенники лишили ноябрянку пяти миллионов рублей
Для ямальских таксистов отменили плату за лицензии на перевозку пассажиров
На Ямале прогнозируется ранний ледоход
В Ноябрьске устроили облаву на пьяных водителей
На Ямале от имени прокуратуры действуют мошенники
Для экспедиции по очистке Арктики выберут 35 добровольцев
В Пуровском районе мужчина облил сестру бензинов и поджег
У здания АО «Транснефть – Сибирь» в Тюмени поднята копия Знамени Победы
В Ноябрьск доставили еще 14 вахтовиков с подозрением на коронавирус
«Необычные дети Ноябрьска» одарили сотрудников скорой помощи
На Ямале дезинфицируют территории свободные от коронавируса
В Уренгое подготовили воздушные подушки к очередной навигации
На Ямале мусоровозчики бьют тревогу из-за неплатежей
Спасатели и росгвардейцы выходят в рейды на Ямале с проверкой самоизоляции