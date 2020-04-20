2020-04-20T21:01:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 апреля 2020: нарушителям самоизоляции грозит предупреждение или штраф

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 апреля 2020 года составило 146
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 апреля 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 21 апреля 2020 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 18 апреля 2020 года. Спасатели и росгвардейцы выходят в рейды с проверкой самоизоляции. Население относится с пониманием к таким мероприятиям. Сотрудники уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. Так, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения гражданам грозит предупреждение или штраф. Патрулирование будет проводиться до окончания периода действия режима повышенной готовности на территории округа.

Количество ямальцев с подтвержденным диагнозом за минувшие сутки увеличилось на 30 и к этому часу составляет 146 человек. Стало больше пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии.

Все специальные реанимационные койки оснащены аппаратами ИВЛ, их 51 единица. Сейчас в искусственной вентиляции легких нуждается лишь семеро. Тем не менее, в регионе решено наращивать мощности.

Выздоровели после перенесенного коронавируса уже 21 человек. Это 13 жителей Надымского района, трое из Салехарда, четверо из Нового Уренгоя, один из Пуровского района. С участковой больницы поселка Ханымей сняли режим карантина. Врачи вернулись к работе.

На Ямале в разных больницах проходят лечение вахтовики, которых госпитализировали с месторождений в связи с эпидемиологической обстановкой.

На Ямале дезинфицируют территории свободные от коронавируса. Необходимость возникла в связи с потеплением.

Школьный учитель в Ноябрьске печатает на 3D-принтере защитные экраны для медиков. На изготовление одного визора уходит около двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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