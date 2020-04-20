2020-04-20T12:25:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 апреля 2020 года составило 140 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 20 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 апреля 2020 года составило 140 человек Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 20 апреля 2020 года составило 140 человек Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 20 апреля 2020 года. Количество ямальцев с подтвержденным диагнозом увеличилось на 24 и составляет 140 человек.

Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, стало больше северян, которые находятся в тяжелом состоянии. Таких сейчас шест пациентов, пятеро из них на искусственной вентиляции легких. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

Уточняется, что первый случай выявлен в Лабытнанги. Горожанка госпитализирована в Салехардскую окружную больницу. В круге контактных у нее есть жители Приуральского района. Все они изолированы на 14 дней в карантинный центр, расположенный в Октябрьском.

12 новых случаев подтверждены у заболевших с месторождения в Ямальском районе. Все госпитализированы в инфекционные отделения Салехардской окружной больницы и Новоуренгойской центральной городской больницы.

В Салехарде 6 новых случаев приходятся на контактных с ранее заболевшими, за которыми с начала выявления заболеваний пристально наблюдают эпидемиологи. Два единичных случая в Надыме развития на сегодняшний день не получили. В Пуровском районе очаг в Ханымее дает небольшой рост выявления заболевших, инфекция подтвердилась у контактных с ранее заболевшими. Есть единичные случаи заболевания в Тарко-Сале и в Пурпе, предположительно у контактных с ранее заболевшими из Ханымея.

Фото: оперштаб ЯНАО

Фото: оперштаб ЯНАО

Эпидемиологическое расследование продолжается. В целом 20 апреля в Надымском районе подтверждено 27 случаев COVID-19, в Салехарде - 36, в Новом Уренгое – 22, в Пуровском районе (Ханымей + месторождения) –40, в Ямальском районе (месторождение) –12 случаев, в Ноябрьсе - 1 случай, Тазовский район (месторождение) – 1 случай. Очаг в Пангодах стабилизирован, новых случаев не выявляется.

К этому часу выздоровели после перенесенного коронавируса уже 16 человек. Это девять жителей Надымского района, трое из Салехарда, четверо из Нового Уренгоя.

За минувшую неделю в ЯНАО выявлено 94 случая внебольничных пневмоний. Из них 15 протекают на фоне коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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