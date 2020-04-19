2020-04-19T21:57:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 апреля 2020 г.: в Ноябрьске зарегистрирован первый случай заболевания

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 20 апреля 2020 года
Алена Кульмухаметова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 апреля 2020 г.: в Ноябрьске зарегистрирован первый случай заболеванияКоронавирус на Ямале, последние новости на 20 апреля 2020 г.: в Ноябрьске зарегистрирован первый случай заболеванияФото: pixabay.com
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В городе Ноябрьск выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Известно, что зараженный контактировал с больным из Пуровского района.

По информации оперативного штаба ЯНАО, на 20 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе подтверждено 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 116. Один летальный исход.

В Салехарде зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса, в Ханымее - три. Все заболевшие контактировали с зараженными и все время находилдись на режиме самоизоляции.

Вылечились от коронавируса 16 человек. В больницах остаются под наблюдением медиков 65 пациентов, пять человек подключены к аппаратам ИВЛ. У 34 ямальцев коронавирусная инфекция протекает в легкой форме.

Кроме того, за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев внебольничных пневмоний, однга из которых протекает на фоне коронавируса. Независимо от результатов тестов на коронавирус всем заболевшим проводится лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава России по лечению COVID-19, проявляется эпиднастороженность в отношении пациентов с пневмониями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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