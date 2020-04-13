2020-04-13T19:33:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 апреля 2020: новые правила коснутся строительства и расписания поездов

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 14 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 апреля 2020 Фото: salekhard.orgКоронавирус на Ямале, последние новости на 14 апреля 2020 Фото: salekhard.org
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 14 апреля 2020 года. На Ямале до 20 апреля планируется оснастить кислородом 70 процентов от общего числа коек для лечения больных коронавирусом. Зафиксировано заметное увеличение числа обращений от пожилых людей за помощью в доставке продуктов, лекарств. Уже отработано более 800 заявок.

Новый график, который анонсирован «РЖД», коснется и ямальских направлений. Количество рейсов из-за коронавируса сокращено, некоторые отменены совсем. Деньги за приобретенные билеты пассажирам вернут без штрафных санкций и сборов до 1 июня.

Строительство объектов на Ямале продолжится по новым правилам. В них оговаривается доставка работников, организация питания и мест приёма пищи, организация ежедневного медосмотра, дезинфекция места временного проживания.

Ямальцам в рамках акции «Северяне против коронавируса» помогут продуктовыми наборами. Помощь получат малообеспеченные семьи с детьми, пенсионеры и инвалиды.

Семьи, имеющие или имевшие право на материнский капитал, с апреля по июнь получат ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей. Деньги будут предоставлены на каждого ребенка в возрасте до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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