Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 апреля 2020: нерабочие дни продлили до лета

В ночь с понедельника на вторник мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 7 апреля 2020.

Жители региона приспосабливаются к жизни в самоизоляции: школьники приступили к учебе в режиме онлайн. Льготным категориям учащихся доставляют продуктовые наборы.

Салехардская ОКБ готова принимать пациентов с коронавирусом. Изначально медучреждение не было включено в региональную схему маршрутизации.

Власти Ямала опровергли информацию о принудительном тестировании на коронавирус.

Тесты на берутся только после вызова врача на дом и при наличии у больного острых форм проявления болезни. Прививки не делают, т.к. вакцина еще не разработана.

Нерабочие дни на Ямале продлены до лета. В регионе определили список организаций, которые продолжат работать в выходные дни. При этом северян просят сообщать о работающих пожилых людях во время самоизоляции. Губернатор пообещал разбираться с каждым случаем отдельно.

Предпринимателям, ощутившим последствия пандемии власти помогут материально и будут принимать заявки на компенсацию их расходов.