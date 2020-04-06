2020-04-06T21:33:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 апреля 2020: нерабочие дни продлили до лета

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 апреля 2020 года
Анна Полякова
Поделиться:
Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 апреля 2020: нерабочие дни продлили до лета Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 6 апреля 2020: нерабочие дни продлили до лета Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В ночь с понедельника на вторник мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 7 апреля 2020.

Жители региона приспосабливаются к жизни в самоизоляции: школьники приступили к учебе в режиме онлайн. Льготным категориям учащихся доставляют продуктовые наборы.

Салехардская ОКБ готова принимать пациентов с коронавирусом. Изначально медучреждение не было включено в региональную схему маршрутизации.

Власти Ямала опровергли информацию о принудительном тестировании на коронавирус.

Тесты на берутся только после вызова врача на дом и при наличии у больного острых форм проявления болезни. Прививки не делают, т.к. вакцина еще не разработана.

Нерабочие дни на Ямале продлены до лета. В регионе определили список организаций, которые продолжат работать в выходные дни. При этом северян просят сообщать о работающих пожилых людях во время самоизоляции. Губернатор пообещал разбираться с каждым случаем отдельно.

Предпринимателям, ощутившим последствия пандемии власти помогут материально и будут принимать заявки на компенсацию их расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2020 года составило 28 человек
В Лабытнанги управляющую компанию оштрафовали за снег на крыше
На Ямале определили список организаций, которые будут работать в выходные дни
Наркоману из Нового Уренгоя грозит 10 лет за полграмма «синтетики»
Влюбленный салехардец пытался убить спящего соперника
В Салехарде волонтёры начали развозить на дом школьникам продуктовые наборы
На Ямале опровергли информацию о принудительном тестировании на коронавирус
Новоуренгоец заплатил 10 тысяч рублей за вымышленный тепловизор
Ямальцев просят сообщать о работающих пожилых людях во время самоизоляции
Нерабочие дни на Ямале продлили до лета
На Ямале подросток, нашедший в тундре телефон, ждет суда за кражу
На Ямале помогут предпринимателям, ощутившим последствия пандемии
Ямальские автозимники готовят к закрытию
На Ямале трое больных коронавирусом подключены к ИВЛ
На Ямале изменились правила продажи авиабилетов
Глава Ямала шокирован безрассудством земляков
Аэропорт Салехарда возобновил свою работу
Все крупные ямальские храмы начали проводить виртуальные службы
Ямальские школьники приступают к учебе из дома
Погода на Ямале 6 апреля: температура воздуха около ноля градусов
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 апреля 2020 года составило 12 человек
Стражи порядка Ямала остановили «ГАЗель», груженую краснокнижной рыбой