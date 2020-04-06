Житель Ноябрьска продает корень имбиря по цене трехкомнатной квартиры

Менее суток назад житель Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа разместил информацию на популярном сайте объявлений о продаже имбиря за 5 млн рублей, а если быть точнее за 4 999 999 рублей.

Предложение на сегодня рассмотрели уже 193 посетителя. Однако, как признается сам Николай, его телефон пока не разрывается от звонков покупателей.

Объявление ноябрянина оформлено фотографией, где оговаривается цена товара. Как вариант продавец рассматривает обмен куска имбиря на трехкомнатную квартиру. Корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» Николай рассказал, что разместил шуточное объявление и не ждет откликов. На этот поступок его подтолкнули резко «взлетевшие» цены на имбирь.

- Ранее этот корень можно было приобрести по 200 рублей за один килограмм, а сейчас он стоить до семи тысяч рублей за тот же вес, - удивлен он.

Не только жители Ноябрьска, Ямала, но и жители соседних регионов заметили резкий скачок цен на этот «животворящий» корень. Не так давно народные целители поделились в соцсетях, что имбирь помогает в борьбе с коронавирусом и на этот продукт резко вырос спрос.

Предложение спросом не пользуется. Скрин с авито

Тогда ещё дешевый имбирь раскупили всего за пару дней, следующая поставка пришла уже по 700 рублей. В течение еще двух дней цена за килограмм сначала выросла до двух тысяч рублей, а сейчас дошла до семи тысяч.

Сами продавцы уверяют, что цены на корень подняли поставщики. Ноябряне шутят, что в нынешних реалиях не в валюту нужно было вкладываться, а в имбирь.

Между тем, полезные свойства имбиря давно известны, но принимать его без рекомендации врача не стоит. Диетологи также неоднозначно относятся к этому корню.

- Я как диетолог не могу рассказать вам свойства имбиря в медицинских целях. Также его свойства имуностимулирующие не доказаны, - сказала Татьяна Вагапова.

А потому спешить в магазин за чудодейственным имбирем не только напрасная трата средств, но и глупая идея. На сегодня ни один врач не подтвердил пользу этого продукта при борьбе с коронавирусной инфекцией.

Помимо высоких цен на имбирь, в округе сильно подорожали лимоны. Анонимный пользователь написал в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте» пост следующего содержания.

«Почему в городе не осуществляется контроль цен на лимоны, имбирь, маски? Коммерсанты начинают шить тряпичные маски по 250-500 рублей, другие продают лимоны втридорога», возмущается житель окружной столицы.

В администрации Салехарда заявили, что они ведут мониторинг цен в магазинах.

- Специалисты администрации Салехарда ежедневно мониторят динамику цен на продукты питания. В большинстве торговых точек города в настоящее время фиксируется незначительное сезонное повышение цен на овощи. В случае, если вы зафиксировали значительное повышение цены на отдельные категории товаров, рекомендуется обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу по телефонам: 8 (34922)3-41-26, 347-08, — прокомментировали в мэрии.

Результаты мониторинга предоставляются в департамент экономики ЯНАО и Федеральную антимонопольную службу в целях исключения фактов нарушения антимонопольного законодательства.