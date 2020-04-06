Салехардская больница готова лечить пациентов с коронавирусом

На базе инфекционного отделения Салехардской ОКБ организуют 80 коек для лечения пациентов с диагнозом коронавирус. Изначально медучреждение не было включено в региональную схему маршрутизации. В корпусе капремонт, а индивидуальные боксы не имеют отдельных входов с улицы.

Пациентов с подозрением на COVID-19 планировалось направлять в ЦРБ Надыма. Однако с учетом повышенной угрозы распространения вируса принято решение изменить схему.

Как отметил директор депздрава ЯНАО Сергей Новиков, сейчас это уже необходимо, потому что первые случаи, хотя они еще и не подтверждены «Вектором», в Салехарде есть. Больница должна быть максимально готова и к выявлению новых больных, и к оказанию им качественной медицинской помощи.

В палатах будет работать бесплатный Интернет. Посещение инфекционных больных не разрешается, но родственники смогут передавать им вещи и продукты. В салехардскую больницу будут госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус из Салехарда, Лабытнанги, Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов

- В зоне, где лежат инфицированные, медработники передвигаются в специальной защитной одежде. При переходе в «чистую» зону медики обязательно проходят процедуру дезинфекции, одноразовая одежда утилизируется. Опыт такой работы у нас уже был, когда в 2016-м году была вспышка сибирской язвы, - рассказала заместитель главврача СОКБ Людмила Леонтьева.

Люди, которые проходили лечение в СОКБ с другими диагнозами, будут направлены в две другие больницы в Лабытнанги и село Аксарка. Пациентов перевезут на машинах «Скорой помощи».

Также готовы к госпитализации пациентов с COVID19 Надымская, Новоуренгойская, Тарко-Салинская, Красноселькупская и Ноябрьская, а также СПИД-центр в Ноябрьске. 70 процентов этих коек обеспечены кислородом.

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