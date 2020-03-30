Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 23 по 29 марта 2020

Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале для читателей «Комсомольской правды – Ямал». Главные новости за предыдущую неделю мы публикуем утром каждого понедельника.

1. Ситуация с новой короновирусной инфекцией в регионе по-прежнему остается одной из главных тем новостей в СМИ и социальных сетях. Конец рабочей недели ознаменовался ростом числа пациентов, у которых подозревали инфекцию. К вернувшимся из дальних стран добавились и вахтовики Бованенского месторождения. 16 марта мужчины летели в одном самолете пассажиром, у которого позже подтвердился коронавирус. Однако тесты показали, что рабочие здоровы.

2. Коронавирус внес коррективы в работу медучреждений Ямала. Главная задача - минимизировать риск взаимодействия пациентов. Проведение плановых осмотров и операций сейчас также сокращается, временно приостановлена вакцинация взрослого населения, плановых приёмов у стоматологов с профилактической целью.

Коронавирус внес коррективы в работу медучреждений Ямала Фото: yanao.ru

3. Жителям Ямала старше 60 лет рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости. Вирус им особенно опасен из-за ослабленного с возрастом иммунитета и хронических заболеваний. По решению оперативного штаба для пожилых ямальцев организована помощь с доставкой продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости на дом.

Куда обратиться пожилым, чтобы доставили продукты и лекарства прямо домой Фото: yanao.ru

4. Правительство Ямала подготовило первый пакет мер поддержки для малых предпринимателей, разработанный для снижения последствий распространения коронавирусной инфекции. Поддержка коснётся около 400 предприятий, на которых работают более 1300 человек. Помощь будет оказана наиболее пострадавшим отраслям. В частности, в пять раз планируется уменьшить ставку по упрощённой системе налогообложения по доходам – с 5 до 1%, в два раза снизят ставки по ЕНВД и предложат точечные меры, связанные с беспроцентными короткими займами.

5. На Ямале появится региональный материнский капитал за рождение второго ребёнка. Его размер составит 150 тысяч рублей. Выплаты будут получать все, кто родил или усыновил второго ребёнка после 1 января 2020. Маткапитал получат около двух тысяч семей. Использовать средства можно будет по двум направлениям: на улучшение жилищных условий на территории округа или получение медпомощи родителями или детьми в медицинских организациях, расположенных на территории России и за её пределами.

За рождение второго ребенка ямальцы получат региональный маткапитал Фото: yanao.ru

6. На Ямале в календарь прививок предлагают добавить три вакцинации: от ротавирусной инфекции, ветряной оспы для детей до года и дополнительную вакцинацию от коклюша для детей 7 и 14 лет. Губернатор поддержал инициативу и поручил подготовить всё необходимое для расширения календаря прививок.

7. Вскрытие ямальских рек ожидается в мае. Ожидаемые максимальные уровни половодья близки к норме или ниже. По предварительному прогнозу погоды на апрель, ожидается температура воздуха -3° - 10° градусов, что выше нормы на 3,5° градуса. Количество осадков - в пределах нормы.

Вскрытие ямальских рек ожидается в мае Фото: 89.mchs.gov.ru

8. В Ноябрьске поставят на поток производство защитных масок. Глава города Алексей Романов поддержал инициативу колледжа информационных технологий. Предполагается, что в день здесь будут выпускать 40–50 масок. На днях здесь появится еще один класс со швейными машинками. После того, как масками обеспечат бесплатно всех студентов, сотрудников и членов их семей, будут принимать заказы от других организаций. Первым их получит предприятие «Пассажирские перевозки».