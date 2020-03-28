Готовы результаты анализов на коронавирус ямальских вахтовиков

Оперативный штаб ЯНАО обнародовал результаты тестов у вахтовиков, которых накануне госпитализировали в Надымскую центральную районную больницу с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

– Результаты тестов у всех 20 вахтовиков, госпитализированных с Бованенковского месторождения в Надымскую центральную районную больницу, отрицательные, – заявил оперштаб.

Как сообщала ранее ямальская «Комсомолка», 16 марта мужчины летели в одном самолете пассажиром, у которого позже подтвердился коронавирус. 17 марта сотрудники «Газпрома» прибыли на месторождение. Из Бованенково вахтовиков экстренно вывезли 27 марта, их госпитализировали в Надымскую городскую больницу. У троих наблюдаются симптомы ОРВИ, у остальных нет признаков инфекции.

Надымская больница оповестила горожан о смене графика работы.

– В связи с развертыванием инфекционного госпиталя для пациентов с подозрением и больных коронавирусной инфекцией, инфекционное отделение переведено в стационаре на 107 километре, – сообщила больница.

Напомним, количество ямальцев на карантине уже больше тысячи. Самоизолировались также более тысячи человек. Госпитализировано 14 ямальцев, а также 20 вахтовиков «Газпрома».

Ранее директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков заявил, что система здравоохранения региона находится в состоянии повышенной готовности к любому из возможных сценариев развития ситуации, несмотря на то, что в регионе не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Стало известно, что 27 марта из-за коронавируса ямальский «Газпром нефть» изолировал Бованенково – это самое крупное ямальское газовое месторождение. Закрыт местный аэропорт и железнодорожная станция. До середины мая остановят смену вахт и на других объектах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вахтовиков с Бованенковского месторождения тестируют на коронавирус

Только у троих наблюдаются симптомы ОРВИ (подробнее).

Самоизолированных ямальцев уже больше тысячи

Коронавирус подозревают у 14 человек (подробнее).

Ямал готов к любым вариантым развития событий с коронавирусом

Медучреждения плановые осмотры и операции не останавливают (подробнее).