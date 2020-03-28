Погода на Ямале 28 марта: пасмурно, ветер, местами снег

28 марта, в субботу, на Ямальском полуострове будет облачно, местами возможен снег, ветер преимущественно западный с порывами до 11-15 метров в секунду. Температура в округе днем от -6…-8 градусов в Новом Уренгое до -1…+1 в Салехарде.

Днем в окружной столице ясно, температура воздуха прогреется до -1…+1 градуса, будет умеренный западный ветер. Ночью температура понизится до -4...-6 градусов.

В Новом Уренгое днем будет -6…-8 градусов, ночью до -7…-9 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, западный умеренный ветер.

В Тарко-Сале малооблачно, днем ожидается -3...-5 градус, умеренный западный ветер. К вечеру возможен небольшой снег. На ночь температура понизится до -7...-9 градусов.

В Надыме днем 0…-2 градуса, умеренный западный ветер, переменная облачность. Ночью будет малооблачно, столбики термометров понизятся до отметки -4...-6 градусов.

В Ноябрьске сегодня пасмурно, по прогнозу – небольшой снег, днем – 0…-2 с умеренным западным ветром. Ночь будет ясной, похолодает до -5…-7 градусов.

Управление МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу прогнозируют ледоход – из-за теплой погоды толщина льда на участках рек уменьшилась.

Сегодняшний день в народном календаре звали Александровым, в честь двух святых мучеников Александров. По народному поверью, на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». Волки в этот период очень агрессивны и могут напасть на человека. В это время в лесу страшно воют волки и тревожат сон. Избавиться от страха можно, перевернув подушку.