2020-03-28T06:19:45+03:00
Общество

Погода на Ямале 28 марта: пасмурно, ветер, местами снег

В окружной столице – ясный день, днем около нуля градусов
Ирина Ромашкина
Поделиться:
В Александров день волки страшно воют, в этот период они агрессивны и могут напасть на человекаВ Александров день волки страшно воют, в этот период они агрессивны и могут напасть на человекаФото: Ирина Ромашкина
Изменить размер текста:

28 марта, в субботу, на Ямальском полуострове будет облачно, местами возможен снег, ветер преимущественно западный с порывами до 11-15 метров в секунду. Температура в округе днем от -6…-8 градусов в Новом Уренгое до -1…+1 в Салехарде.

Днем в окружной столице ясно, температура воздуха прогреется до -1…+1 градуса, будет умеренный западный ветер. Ночью температура понизится до -4...-6 градусов.

В Новом Уренгое днем будет -6…-8 градусов, ночью до -7…-9 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, западный умеренный ветер.

В Тарко-Сале малооблачно, днем ожидается -3...-5 градус, умеренный западный ветер. К вечеру возможен небольшой снег. На ночь температура понизится до -7...-9 градусов.

В Надыме днем 0…-2 градуса, умеренный западный ветер, переменная облачность. Ночью будет малооблачно, столбики термометров понизятся до отметки -4...-6 градусов.

В Ноябрьске сегодня пасмурно, по прогнозу – небольшой снег, днем – 0…-2 с умеренным западным ветром. Ночь будет ясной, похолодает до -5…-7 градусов.

Управление МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу прогнозируют ледоход – из-за теплой погоды толщина льда на участках рек уменьшилась.

Сегодняшний день в народном календаре звали Александровым, в честь двух святых мучеников Александров. По народному поверью, на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». Волки в этот период очень агрессивны и могут напасть на человека. В это время в лесу страшно воют волки и тревожат сон. Избавиться от страха можно, перевернув подушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убираемся на даче после зимы: как не подхватить хантавирус?
Жителей России отправили на карантин – впереди целая неделя выходных. Просят сидеть дома. Или отправиться на дачи, если есть возможность сделать это, не пользуясь общественным транспортом. Хорошая, кстати, идея: свежий воздух и нет массового скопления люд
Новости 24
На Ямале предприятие нарушило требования хранения мяса
В Салехарде для дошколят в нерабочую неделю откроют дежурную группу
Нерабочая неделя в Салехарде: кафе, теплые остановки, парилки в банях закроются
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом на Ямале: главное - изоляция
В Дагестане задержали мужчину, разгромившего в Салехарде терминал
В Салехарде осадков выпало почти в два раза больше среднегодовой нормы
Нерабочая неделя на Ямале: как будут работать МФЦ
На ямальском зимнике застряла колонна автомобилей
Остров Белый готовят к летнему полевому сезону
Новоуренгойка за месяц перевела мошенникам почти миллион рублей
На Ямале 34 населенных пункта подвержены угрозе лесных пожаров
Вахтовиков с Бованенковского месторождения тестируют на коронавирус
Вскрытие ямальских рек ожидается в мае
В Газ-Сале ночью сгорел гараж с машиной и снегоходом
В Новом Уренгое коммунальщиков наказали за снег на крыше
В Салехарде темпы переселения из авариек связывают с микрорайоном Обдорский
На Ямале завели три уголовных дела о незаконной добыче ценной рыбы
Мэр Салехарда призвал горожан больше времени проводить дома
В Ноябрьске школьников лишат льготного проезда из-за короновируса
Надымчанка поверила, что помогает подруге, отдав мошенникам 25 тысяч рублей