Коронавирус на Ямале. Последние новости на 4 апреля 2020: авиарейсы в регион сокращены

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 4 апреля 2020. К этому часу в регионе выявлено 12 подтвержденных случаев COVID-19. Все больные – жители поселка Пангоды Надымского района ЯНАО. В связи с этим в населенном пункте введён карантин. На въездах и выездах круглосуточно работают КПП. Проезд разрешён только транзитному транспорту без остановок, автомобилям экстренных служб, а также транспорту со спецпропусками. Всем, кто в это время оказался посёлке, запрещено покидать свои дома или места проживания.

Кроме того, в течение минувшего дня в Салехарде получен один сомнительный результат теста на коронавирус. Он будет перепроверен в федеральной лаборатории. Речь идет о работнике аэропорта города. Сейчас его коллеги проходят тестирование. Принято решение на ближайшие два дня приостановить работу аэропорта Салехарда.

Как сообщил губернатор в ходе оперативного штаба ЯНАО вечером 3 апреля, за прошедший день люди с яркой симптоматикой коронавируса, но пока не подтвержденным диагнозом, зафиксированы в новых городах. Это Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард.

Авиарейсы на Ямал в связи со сложившейся ситуацией сокращены, оставшиеся самолеты будут отправлять в регионе полупустыми. Пассажиры будут рассредоточены по салону воздушного судна. Одновременно увеличивается правительственная квота по бронированию мест, чтобы организации могли привезти важных специалистов.

Спрос на вертолётные перевозки уже кратно упал. Регулярные рейсы прекращаются, но будут осуществляться, в случае необходимости по заявкам глав районов. Меры вступают в силу уже в субботу, 4 апреля, и будут действовать до 20 апреля.

В Салехарде из-за сокращения пассажиров общественного транспорта из-за режима самоизоляции горожан, автобусы переходят на новое расписание. Оно начнет действовать с 6 по 30 апреля.

В Надыме тестируют новую схему доставки вахтовиков. Персонал будет допущен к работе после двухнедельного карантина. В первой — 34 человека. Все они подписали добровольное согласие на изоляцию. Если хотя бы у оного из группы появятся признаки ОРВИ, изоляция прекращается, помещения дезинфицируются, собирается и заселяется новая группа. Успешно прошедших изоляцию доставят на Бованенковское месторождение.

В диагностике коронавируса ямальским врачам будет помогать искусственный интеллект. В связи с риском развития эпидемии COVID-19 в депздраве ЯНАО решили протестировать технологии для анализа рентгенизображений, чтобы не пропустить признаки коронавируса и пневмонии.

В городах Ямала начинают курсировать автомобили с громкоговорителями. Система оповещения населения будет напоминать о режиме самоизоляции. Ямальцев будут призывать оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу.