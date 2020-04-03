Самолеты на Ямал будут отправлять полупустыми

Авиарейсы на Ямал из-за коронавируса сокращены, самолеты будут отправлять в регионе полупустыми. Такое решение 3 апреля 2020 принял Оперативный штаб ЯНАО. Меры вступают в силу уже в субботу, 4 апреля, и будут действовать до 20 апреля.

Как сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов, уменьшается на 50 процентов максимальная загрузка каждого самолёта. Пассажиры будут рассредоточены по салону воздушного судна, чтобы соблюдать между людьми рекомендуемую социальную дистанцию. Существенно сокращается с 4 апреля частота рейсов.

Снижается количество билетов, находящихся в открытой продаже. Одновременно увеличивается правительственная квота по бронированию мест. Организации смогут подавать заявки в дирекцию транспорта ЯНАО, чтобы привезти важных специалистов, и тогда места для них будут выделяться. На рейсы с Ямала в другие регионы дополнительная правительственная квота не вводится.

- Тем самым мы надеемся, что приток пассажиров, особенно из регионов с неблагополучной ситуаций, мы существенно уменьшим, - отметил губернатор.

Что касается вертолётных перевозок, спрос на них уже кратно упал. Регулярные пассажирские перевозки этим видом транспорта прекращаются. Полеты будут выполняться исключительно по заявкам глав поселков.

Губернатор подчеркнул, что ограничения не касаются завоза в посёлки необходимых товаров по воздуху, и поручил главам тщательно отрабатывать с каждым потребность в перевозках.

- Мы ни в коем случае не должны допустить завоза инфекции в наши маленькие отдалённые посёлки, где все жители очень тесно связаны между собой и постоянно общаются, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, в муниципальных образованиях будет осуществляться контроль въезда и выезда, а также соблюдения режима самоизоляции. Все выезжающие и приезжающие будут опрошены работниками внутренних дел. Пока речи о запрете поездок не идет, кроме поселка Пангоды - в нем объявлен режим жесткого карантина.