В Аксарке малолетние вандалы написали матерные слова на памятнике основателям села

Фото: Александр Шлюшинский, паблик "Подслушано в Аксарке".

На Ямале продолжается осквернение памятников малолетними вандалами. Неделю назад в социальных сетях прогремела история о нерадивых школьниках, нарисовавших на Мемориальном комплексе в селе Мужи неприличные картинки и надписи. Злоумышленников нашли через пару дней с помощью камер видеонаблюдения. А минувшей осенью неизвестные вандалы разрисовали в Губкинском портреты участников Великой Отечественной войны: «подретушировали» детали и намалевали карикатуры.

На этот раз подростки осквернили памятник основателям села Аксарка. Изначально информация об этом появился в местном паблике. Автор поста выложил на всеобщее обозрение несколько фото, сопроводив их гневной тирадой: «В Аксарке продолжается осквернение памятника основателям села. Преступники оставляли надписи на монументе, в том числе и непристойные. Прошу родителей провести воспитательную работу с детьми, а свидетелей сообщить в полицию».

Также автор задался вопросом о камерах видеонаблюдения, которые до сих пор не установлены ни у памятника, ни у Вечного огня.

На снимках отчетливо видно несколько неприличных надписей. По словам сельчан, в действительности их было намного больше, но жители сами решили убрать «художества», чтобы не оскорблять память основателей. Примечательно, что в обоих случаях вандалы нанесли рисунки не на сам металл, а на покрывшую его изморозь. Однако от ответственности их это не спасет.

Фото: Александр Шлюшинский, паблик "Подслушано в Аксарке".

В комментариях под постом аксарковцы единогласно осудили поступок юных северян, также досталось и их родителям, которых раскритиковали за плохое воспитание: «Дурное поколение будет, ой дурное...», «Кто их воспитывает? Что за нелюди», «Детей с одного года надо приучать, что можно, что нельзя, тогда такого безобразия не будет».

Позже на пост отреагировала администрация Приуральского района. Власти сообщили, что вопрос по установке камер видеонаблюдения прорабатывается. При вынесении положительного решения они появятся уже этим летом.