«Будем обсуждать с людьми все ключевые решения». Главой Ямальского района избран Андрей Кугаевский

Главой Ямальского района избран Андрей Кугаевский. Фото - "Мой Ямальский район" в ВК.

В Яр-Сале состоялось второе заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Ямальского района. На второй этап конкурса были допущены 3 кандидата. Они представили комиссии программы перспективного развития Ямальского района.

По результатам публичного выступления, конкурсная комиссия выбрала двух претендентов – Максима Карелина и Андрея Кугаевского. Далее конкурсанты прошли следующий этап: доклад о планируемой деятельности на посту руководителя территории перед депутатами Думы Ямальского района первого созыва. Народные избранники, заслушав претендентов, единогласно проголосовали за избрание на должность главы Ямальского района Андрея Кугаевского.

– У нас с командой администрации есть четкий и конкретный план, как сделать жизнь ямальцев ещё лучше. Мы называем его стратегией районного развития. Уверен, что он абсолютно реалистичный. Будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения. Вместе мы добьемся успеха, – заявил Андрей Кугаевский.

Напомним, что в апреле 2021 года Ямальский район был преобразован в муниципальный округ, в который вошли все шесть поселений Салемал, Панаевск, Яр-Сале (Сюнай-Сале), Новый Порт, Мыс Каменный и Сеяха. В сентябре на должность главы был объявлен конкурс.

СПРАВКА «КП»

Родился 14 ноября 1962 года в с. Яр-Сале Ямальского района Тюменской области. В 1984 году Кугаевский А.Н. окончил Омский государственный ветеринарный институт. Молодым специалистом вернулся в родной Ямальский район. Трудовой путь начал главным ветеринарным врачом в совхозе «Россия» (п. Панаевск). После службы в рядах Советской Армии в 1986 году продолжил работу в совхозе «Россия», а в 1996 году возглавил его.

В 2000 году назначен первым заместителем начальника департамента по развитию агропромышленного комплекса администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2001 году был избран на должность главы муниципального образования Ямальский район, а в 2005 году – переизбран на второй срок. В этом же году успешно окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва). С апреля 2007 года назначен на должность заместителя губернатора ЯНАО в сфере защиты исконной среды обитания и традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, агропромышленного комплекса и ветеринарии.