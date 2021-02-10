Коронавирус на Ямале. Последние новости на 11 февраля 2021 года: закрывают два отделения

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 62 человека, с начала периода - 36 237.

С каждым днем количество заболевших продолжает снижаться - эпидемия идет на спад. В связи с этим решено закрыть два отделения для больных коронавирусом. Они находятся в Лабытнангской (20 коек) и Муравленковской (15 коек) городских больницах. Еще 10 коек сокращаются в Надымской центральной районной больнице.

Из общего числа болеющих 317 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 18 из них - в тяжелом состоянии, 8 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших не изменилось и составляет 388 человек.

Напоминаем, что в понедельник, 8 февраля, скончался один человек. Во вторник, 9 февраля, также без смертельных исходов.

Кроме того, за сутки выявлено 7 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 495 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 55 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 15, Ноябрьске - 12 и Надымском районе - 10.

Далее идут: Пуровский район - 8, Лабытнанги - 5 и Муравленко - 3.

Замыкают список: Ямальский и Приуральский районы - 1.

Всего в регионе было проведено 3 713 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 127 человек, за весь период - 33 435.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 14 494 человека с COVID-19, из них 1 458 (10,1%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 9012 710. Выздоровевших - 22 575, за весь период - 3 516 461. Умерших - 536, с начала периода - 78 134.

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