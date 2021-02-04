Умер Иван Гиря – первооткрыватель крупнейших месторождений Ямала. Фото - администрация Пуровского района.

Умер Иван Гиря – первооткрыватель крупнейших месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа. Известный геолог скончался на 88 году жизни. Печальное известие пришло из администрации Пуровского района.

– Всю свою жизнь Иван Яковлевич посвятил геологоразведочному производству. Он участвовал в открытии множества месторождений, в том числе Губкинского, Харасавэйского, Ямбургского, Бованенковского. Также является первооткрывателем Пунгинского, Похромского, Игримского газовых месторождений. Стоит отметить, что открытое благодаря его усилиям Уренгойское месторождение позволило России войти в мировые лидеры по разведанным запасам газа. После этого его имя узнали во всем мире, – рассказали в администрации муниципалитета.

Известный геолог Иван Гиря скончался на 88 году жизни. Фото - аппарат губернатора ЯНАО.

Иван Яковлевич родился 23 февраля 1933 года в селе Казанка Николаевской области Украинской ССР. После окончания Московского нефтяного института имени Губкина, где он обучался по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», уехал по направлению в Тюмень. Свою трудовую деятельность начал в 1956 году, пройдя путь от помощника бурильщика до старшего инженера по бурению и начальника партии глубокого бурения.

Отметим, что в Уренгое в честь Ивана Гири названа улица. Ранее ему за открытие крупных месторождений природного газа присудили Ленинскую премию, а за внедрение в производство новых технологий бурения скважин – премию Совета Министров РСФСР. Иван Яковлевич являлся Почётным гражданином Ямало-Ненецкого Автономного округа.