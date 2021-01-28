На Ямале школьника, выпившего бокал шампанского на Новый год, поставили на учет к наркологу

На Ямале школьницу отправили к наркологу после глотка шампанского. Фото из архива "КП".

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) семье впаяли штраф за то, что их 15-летний ребенок выпил шампанского за праздничным столом. Школьник не удержался и выставил в Инстаграм сторис о своих возлияниях. Правда, в местной Комиссии по делам несовершеннолетних 15-секундный ролик не оценили, и теперь мальчишку отправят на прием к наркологу.

– Во время празднования Нового 2021 года один из родителей налил бокал шампанского и предложил выпить его своему ребенку-подростку. Алкоголь подросток выпил и 6 января, о чем разместил соответствующую надпись в Инстаграм. По результатам рассмотрения дела отцу с матерью подростка назначены административные штрафы на общую сумму десять тысяч рублей, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» по итогам заседания комиссии.

Также стало известно, что мальчика и его семью поставили на профилактический учет. Специально для юного любителья напитка «с газиками» организуют консультации врача-нарколога.

Ранее стало известно, что в Тюменском районе оштрафовали 26-летнюю жительницу села Червишево. Женщину подозревали в продаже алкоголя несовершеннолетним. В августе 2019 года продавщицу привлекали к административной ответственности, тогда с нее взыскали 30 тысяч рублей за продажу подростку пива. Однако эта история никак на нее не повлияла. Недавно нарушительница снова реализовала алкогольный напиток девочке.

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