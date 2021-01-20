Коронавирус на Ямале. Последние новости на 21 января 2021 года: привились более полутора тысяч жителей

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 110 человек, с начала периода - 34 740.

Из общего числа болеющих 540 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 39 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 10 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 367 человек.

Также в регионе продолжается вакцинация населения. По состоянию на 20 января привит 1 551 человек, из них двукратно - 731. В скором времени ожидается большая поставка препарата «Гам-Ковид-Вак», которым и будет проводиться вакцинация. На данный момент в больницах ведется обустройство специальных пунктов.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 78-летней и 61-летней жительниц Ноябрьска. В предыдущие дни, 18 и 19 января, скончались по одному человеку.

Кроме того, за сутки выявлено 14 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 294 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 96 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 23, Ноябрьске - 21 и Надымском районе - 16.

Далее идут: Губкинский - 14, Муравленко - 10 и Пуровский район - 8.

Замыкают список: Салехард и Приуральский район - 2.

Всего в регионе было проведено 5 780 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 238 человек, за весь период - 29 359.

В России на сегодняшний день зарегистрирована 21 152 человека с COVID-19, из них 2 452 случая без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 633 952. Выздоровевших - 25 290, за весь период - 3 027 316. Умерших - 597, с начала периода - 67 220.