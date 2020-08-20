В Муравленко состоялась встреча губернатора с жителями города Фото: yanao.ru

В Муравленко губернатор Ямала Дмитрий Артюхов после осмотра города встретился с жителями. Общение длилось два часа и транслировалось в прямом эфире в аккаунте губернатора в Instagram. От интернет-аудитории поступило 338 вопросов. Спрашивали о благоустройстве дворов, модернизации здравоохранения, льготных авиабилетах для многодетных семей, поддержке предпринимателей и расселении аварийного фонда.

Глава региона сообщил, что в этом году в новые квартиры смогут переехать почти 800 семей. До конца года в Муравленко сдадут шесть новых домов. Обеспечивают жильем горожан и по программе для молодых семей. За предыдущие два года жилищные условия улучшили 125 семей, в этом переедет еще 41.

Рассказал губернатор и о развитии здравоохранения. Губернатор рассказал, что несколько подписчиков попросили в ходе «честного маршрута» заехать в больничный городок. Сейчас там проходят лечение от коронавируса 22 жителя города. В лечебных учреждениях города будет обновляться медицинское оборудование. До конца года в больницу поступит новый аппарат МРТ. В планах – строительство новой поликлиники. Строительство начнется в следующем году.

- Закупаем для больницы новый дорогостоящий аппарат КТ, рентген, чтобы не приходилось на обследования ездить в Ноябрьск. Решил без предупреждения заехать и в поликлиники. И детская, и взрослая в приличном состоянии. Но здания не новые, и срок их службы ограничен. Приняли решение начать проектировать в Муравленко новый поликлинический комплекс, - анонсировал глава регионе.

В конце встречи по традиции губернатор вручил жителям Муравленко награды за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие города.