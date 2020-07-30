2020-07-30T15:05:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Где сделать КТ в Салехарде: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в регионе

Режим самоизоляции продлен до 15 августа
Анна Полякова
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Где сделать КТ в Салехарде: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в регионе Фото: pixabay.comГде сделать КТ в Салехарде: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в регионе Фото: pixabay.com
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На Ямале отмечается снижение заболеваемости ковидными пневмониями. За последнюю неделю количество случаев уменьшилось на сотню. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Одновременно он подчеркнул, что можно говорить о снижении темпов распространения инфекции почти на 20%. Тем не менее, несмотря на позитивные тенденции, которые наметились в округе, борьба с пандемией продолжается. Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа.

Основные требования по соблюдению ограничительных мер не изменились. Запрещены проведение массовых мероприятий. Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте.

Организации, деятельность которых разрешена в условиях пандемии, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности. Предпринимателям всех сфер рекомендовано ограничить в своих учреждениях присутствие граждан без масок или не соблюдающих социальную дистанцию.

Для граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями по-прежнему разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью. Если выйти на улицу необходимо, нужно надеть маску и сохранять дистанцию до других людей не менее полутора метров.

Жителям Салехарда, опасающимся за свое здоровье, можно проверить состояние легких с помощью компьютерной томографии.

Исследование проводят в Ямало-Ненецком окружном противотуберкулезном диспансере (улица Мичурина, 6). В регистратуре пояснили, что результат с записью на диск будет стоить 4302 рубля. Однако принимают только людей, получивших справку об отсутствии диагноза коронавирус.

Как рассказали в департаменте здравоохранения ЯНАО, в связи с режимом повышенной готовности на данный момент КТ практически во всех медучреждениях проводится только в экстренных случаях по назначению врача (на платной основе временно исследования приостановлено). Время между приемами пациентов разграничено, проводится санобработка после инфекционных пациентов.

Компьютерную томографию легких можно пройти в следующих медицинских организациях, подведомственных ДЗ ЯНАО:

1.Салехардская окружная клиническая больница;

2. Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер;

3. Лабытнангская городская больница;

4. Новоуренгойская центральная городская больница;

5.Тарко-Салинская центральная районная больница;

6. Губкинская городская больница;

7.Муравленковская городская больница;

8. Ноябрьская центральная городская больница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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