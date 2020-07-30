Где сделать КТ в Салехарде: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в регионе

На Ямале отмечается снижение заболеваемости ковидными пневмониями. За последнюю неделю количество случаев уменьшилось на сотню. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Одновременно он подчеркнул, что можно говорить о снижении темпов распространения инфекции почти на 20%. Тем не менее, несмотря на позитивные тенденции, которые наметились в округе, борьба с пандемией продолжается. Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа.

Основные требования по соблюдению ограничительных мер не изменились. Запрещены проведение массовых мероприятий. Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте.

Организации, деятельность которых разрешена в условиях пандемии, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности. Предпринимателям всех сфер рекомендовано ограничить в своих учреждениях присутствие граждан без масок или не соблюдающих социальную дистанцию.

Для граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями по-прежнему разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью. Если выйти на улицу необходимо, нужно надеть маску и сохранять дистанцию до других людей не менее полутора метров.

Жителям Салехарда, опасающимся за свое здоровье, можно проверить состояние легких с помощью компьютерной томографии.

Исследование проводят в Ямало-Ненецком окружном противотуберкулезном диспансере (улица Мичурина, 6). В регистратуре пояснили, что результат с записью на диск будет стоить 4302 рубля. Однако принимают только людей, получивших справку об отсутствии диагноза коронавирус.

Как рассказали в департаменте здравоохранения ЯНАО, в связи с режимом повышенной готовности на данный момент КТ практически во всех медучреждениях проводится только в экстренных случаях по назначению врача (на платной основе временно исследования приостановлено). Время между приемами пациентов разграничено, проводится санобработка после инфекционных пациентов.

Компьютерную томографию легких можно пройти в следующих медицинских организациях, подведомственных ДЗ ЯНАО:

1.Салехардская окружная клиническая больница;

2. Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер;

3. Лабытнангская городская больница;

4. Новоуренгойская центральная городская больница;

5.Тарко-Салинская центральная районная больница;

6. Губкинская городская больница;

7.Муравленковская городская больница;

8. Ноябрьская центральная городская больница.