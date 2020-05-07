Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 мая 2020: с чем связан рост заболеваемости вахтовиков

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 8 мая 2020 года. За сутки выявили еще 93 случая заболевания. За весь период пандемии у 1018 человек подтвержден диагноз COVID-19.

В стационарах лечение проходят 182 пациента. 13 находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, четверо из них - на ИВЛ. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 683 заболевших.

Информацию о продлении вахты на Ямале до конца июня 2020 года оперштаб назвал фейком. Подобное решение губернатором или правительством ЯНАО не принималось.

«Решение о продлении вахты принимают работодатели. Оно не должно противоречить ТК РФ и постановлению Правительства РФ от 28 апреля 2020 года о временных правилах работы вахтовым методом в период борьбы с распространением новой коронаврусной инфекции», - говорится в официальном обращении оперштаба.

Рост заболеваемости вахтовиков на Ямале не связан с приездом новых бригад. Болеют люди, многие из которых прибыли еще в марте. То есть вирус на месторождения попал гораздо раньше и бессимптомно циркулировал в замкнутом пространстве вахтовых городков, а проявляться стал, инфицировав людей, которые более подвержены заражению.

Для ямальцев создали специальный сайт, чтобы проверить наличие масок в аптеках. Информация будет обновляться два раза в неделю. На виртуальной карте размещена информация о точках продажи масок в каждом муниципалитете, а также о местных производителях средств индивидуальной защиты.