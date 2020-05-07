Знания предков: коренной ненец рассказал, как живется в тазовской тундре

«Ненец – человек природы. Когда процветает земля, процветает и род», – под таким девизом живет Афанасий Тэсида, эксперт по работе с коренным населением на Тазовском месторождении.

Родился он в Гыданской тундре. Трое его братьев и две сестры и сейчас кочуют, а Афанасий выбрал оседлый образ жизни. После службы на флоте переехал сначала в поселок Тазовский, а потом – в село Газ-Сале, в трех километрах от которого расположен нефтегазовый промысел.

Фото: Афанасий Тэсида

Само название села, в переводе с ненецкого «газ на мысу», хранит в себе память о первом газе Ямала: в 1962 году на Мамеевом мысу геологи обнаружили самые большие запасы голубого топлива в Западной Сибири. С тех пор вахтовый городок – привычная часть здешнего ландшафта. Тазовское месторождение до сих пор снабжает газом дома местных жителей, а «Газпромнефть-Развитие» совсем скоро запустит здесь промышленную добычу нефти.

Фото: Афанасий Тэсида

Когда вокруг на сотни километров раскинулась суровая тундра, без знатока этих мест на промысле не обойтись. На работе Афанасий незаменим, потому что уникальные знания предков дорогого стоят– в них посвящены только носители традиционной культуры.

Неподалеку от Тазовского месторождения кочует четыре семьи. Как говорит Афанасий, это уже пятое поколение ненцев, живущее в соседстве с нефтяниками. Стойбища оленеводов можно встретить вдоль трассы п. Тазовский - п. Новозаполярный. Летом они с оленями каслают на север, ближе к реке, зимой – на юг, к лесотундре. Осенью оленеводы со своим тысячным стадом подходят близко к промыслу и в паре километров разбивают хозяйства.

Здесь их в прошлом году и застала группа ученых, которые по приглашению компании изучали местную флору и фауну. Именно к этим кочевникам, обитающим недалеко от федеральной трассы, часто приезжают туристы, блогеры и ученые. А выше по реке еще две семьи ведут оседлый образ жизни– это пожилые люди, им кочевать уже сложно.

Фото: Афанасий Тэсида

– Иногда они приезжают в Газ-Сале, заходят в гости и рассказывают, что у них происходит. Ненцы никогда не жалуются на проблемы. Они обсуждают события. Для меня это очень важная информация, я всегда знаю, где их искать, если нужно решить с ними какой-то вопрос, – рассказывает Афанасий о соседях.

Именно от кочевников он когда-то узнал о важных исторических и священных местах. Например, недалеко от промысла есть могильник времен коллективизации 30-х годов прошлого века. Он находится на высоком мысу, и туда никто не ездит. Между Тазовским и Газ-Сале еще одно историческое место–речка Вэсако-Яха, где жили одни старики (вэсако в пер. с ненецкого «старик»). До сих пор в Газ-Сале живет труженик тыла вэсако Андрей Салиндер, предки которого кормились от этой богатой рыбой реки. По одному из неписаных правил бережливого отношения к природе, ненцы ловили ровно столько рыбы, чтобы не остаться голодными.

– По закону при проведении оценки воздействия на окружающую среду важно учитывать традиционные знания. Работники Тазовского промысла хорошо понимают, что это земля особая. Они никогда не ездят по бездорожью, чтобы не навредить тундре, а только по проложенным дорогам. Мои коллеги серьезно относятся к вопросам экологии, поэтому мне не стыдно перед земляками. И кочевники хорошо знают, чем занимается промысел. Я всегда им рассказываю о планах: где будет проходить нефтепровод, что мы делаем, чтобы сберечь природу, – говорит Афанасий Тэсида.

Человек здесь вынужден жить в мире с дикой природой, поэтому важно знать повадки животных. В районе промысла зимой можно встретить песца и лисицу. Весной песцы мигрируют на север, ближе к морю, где охотятся на птиц и леммингов. А лисы остаются поблизости от месторождения. В нескольких километрах от промысла, говорит Афанасий, обитает медведь. Местные охотники иногда видят его, но не заходят на его территорию. Живущие неподалеку оленеводы знают повадки зверя и говорят, что он не опасен. Однажды подошел ближе к стойбищу из любопытства, и хотя не нападал, его отогнали подальше.

Многолетние наблюдения показывают, что экология тундры в последние годы улучшается. За счет гидронамыва песка устье рек становится чище. Грунт обновляется, рыбы становится больше. Буровая отсыпана возле поймы реки на высоком месте, благодаря такому решению и правильным технологиям сточные воды не падают на землю, – объясняет эксперт.

Фото: скрин видео "Спасение нерпы"

В конце марта на буровую заглянула нерпа. И это тоже хорошей знак, ведь такой зверь в грязной воде жить не будет. На памяти Афанасия это первый случай в его краях, когда нерпа пришла к людям. Морского зверя Тэсида называет посланником природы: нерпа делает лунки во льду, спасая рыбу от замора в замершем водоеме.

– Родственники по материнской линии были охотниками на нерпу. Когда меня вызвал начальник промысла, я точно знал, что нужно делать, чтобы спасти животное. Мы отвезли его в Газ-Сале на реку Таз, где хорошая кормовая база. Выдолбили прорубь и отпустили, –вспоминает операцию по спасению животного сам Афанасий Тэсида.

О культуре древней земли Тасу-Ява, как называют ее ненцы (нен. «Моя Тазовская земля»), Афанасий рассказывает не только коллегам. Он участвует в съемках передач местного телевидения о традициях своего народа, чтобы и молодое поколение понимало, почему эту землю называют священной.

– Делюсь всем, что знаю от предков и своих земляков. Иногда коллегам рассказываю про животных, особенности здешней природы. И чем дольше они работают, тем им интереснее история этих мест. А мне это очень приятно, – признается Афанасий Тэсида.