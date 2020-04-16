Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 апреля 2020: у квартир изолированных ставят камеры, вахтовиков в регион пустят после тестирования

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 17 апреля 2020 года. На Ямале начали применять систему видеонаблюдения за теми, кто обязан соблюдать карантин. Камеры устанавливаются в подъездах у квартир граждан, которым Роспотребнадзор вынес постановления о запрете покидать жилье на две недели. На сегодня в округе это 2272 человека.

Пока с нарушителями проводится разъяснительная работа или выписываются предупреждения. Не исключено, что в дальнейшем будут применять штрафные санкции.

Всех прибывающих на Ямал вахтовиков будут проверять на коронавирусную инфекцию в два этапа. За три дня до приезда в ЯНАО они должны будут пройти обследование. После их ждёт временная изоляция и повторное тестирование. В регионе работает более ста тысяч вахтовиков.

В соцсетях распространяется очередной фейк о выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Ен-Яхинского и Песцового нефтегазоконденсатных месторождениях. Оперативный штаб ЯНАО не подтверждает данную информацию.

Верующих призывают в пасхальную ночь остаться дома и зажечь свечу. Куличи освящают прямо в пекарнях.