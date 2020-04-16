2020-04-16T23:02:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 апреля 2020: у квартир изолированных ставят камеры, вахтовиков в регион пустят после тестирования

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 17 апреля 2020 года
Анна Полякова
Поделиться:
Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 апреля 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 17 апреля 2020 Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 17 апреля 2020 года. На Ямале начали применять систему видеонаблюдения за теми, кто обязан соблюдать карантин. Камеры устанавливаются в подъездах у квартир граждан, которым Роспотребнадзор вынес постановления о запрете покидать жилье на две недели. На сегодня в округе это 2272 человека.

Пока с нарушителями проводится разъяснительная работа или выписываются предупреждения. Не исключено, что в дальнейшем будут применять штрафные санкции.

Всех прибывающих на Ямал вахтовиков будут проверять на коронавирусную инфекцию в два этапа. За три дня до приезда в ЯНАО они должны будут пройти обследование. После их ждёт временная изоляция и повторное тестирование. В регионе работает более ста тысяч вахтовиков.

В соцсетях распространяется очередной фейк о выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Ен-Яхинского и Песцового нефтегазоконденсатных месторождениях. Оперативный штаб ЯНАО не подтверждает данную информацию.

Верующих призывают в пасхальную ночь остаться дома и зажечь свечу. Куличи освящают прямо в пекарнях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 апреля 2020 года составило 95 человек
В Лабытнанги мошенник пытался заработать на выдуманной трагедии
Ноябрьск приводят в порядок после зимы
На Ямале распространяется фек о коронавирусе на Ен-Яхинском и Песцовом НГКМ
В Ноябрьске трехлетний малыш опрокинул на себя горячую сковородку
В Красноселькупе мужчина, покалечивший себя, обматерил полицейского
Пасхальные куличи в Салехарде освящают прямо в пекарнях
На Ямале мошенники наживаются на желающих купить маски
Салехардцы могут поучаствовать во флешмобе «Окна Пасхи»
Производители молочной продукции на Ямале перестраивают работу из-за пандемии
Новуренгоец, покусавший полицейского, ждет суда
Ямал вошел в число лидеров по количеству исследований на COVID-19
В Салехарде не будут «замораживать» стройплощадки во время пандемии
В Новом Уренгое судят мужчину за убийство сына
В Надыме многодетной матери отказали в маткапитале
В Аксарке оштрафовали владельца магазина за высокие цены на продукты
Прокуратура взялась за аварийный дом в Салехарде, на крыше которого играли дети
На Ямале увеличилось число ДТП по вине неопытных водителей
В Ноябрьске летом планируют благоустроить почти 180 дворов
Мошенники оформили на салехардца кредиты на 640 тысяч рублей
Погода на Ямале 16 апреля: солнечно и без осадков
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 апреля 2020 года составило 95 человек
На Ямале богослужения на Пасху пройдут онлайн
Надымские волонтёры шьют маски для ямальских медиков и продавцов