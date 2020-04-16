2020-04-16T21:21:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Вахтовиков проверят на COVID-19 до приезда на Ямал

Тестирование будет проходить в два этапа
Анна Полякова
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Вахтовиков будут проверять на COVID-19 до приезда на Ямал Фото: yanao.ruВахтовиков будут проверять на COVID-19 до приезда на Ямал Фото: yanao.ru
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Всех прибывающих на Ямал вахтовиков будут проверять на коронавирусную инфекцию в два этапа. Новые условия будет действовать с 16 апреля. Не более чем за три дня до приезда в ЯНАО работники должны будут пройти обследование на COVID-19. После их ждёт временная изоляция сроком не менее 14 дней и повторное обследование. Допуск к работе будет предоставлен только при условии отрицательного результата повторного исследования. Ответственность за соблюдение новых правил работы будут нести работодатели.

- В регионе работает более ста тысяч вахтовиков, и чтобы их приезд в мае не взорвал нам эпидемиологическую ситуацию, принято решение, что все они должны сдать анализ на коронавирус ещё у себя дома, за пределами Ямала, - рассказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Как отметил глава региона, большинство нефтегазовых и строительных компаний удлинили срок вахты на 3 месяца. Но скоро и эти 3 месяца пройдут, и придется менять людей.

Ямальские стройки решено не "замораживать". При этом строительные организации в обязательном порядке должны соблюдать новые правила работы для обеспечения безопасности своих сотрудников. На сегодняшний день строительные работы на территории округа с привлечением вахтовиков ведут 11 организаций. Общее число сотрудников в этих компаниях составляет 1015 человек. Они строят такие крупные объекты, как храмовый комплекс, административное здание и школу на 800 мест в Салехарде, пожарное депо в Гыде Тазовского района.

Однако большинство вахтовых работников трудятся в сфере ТЭК. На месторождениях таким методом работают более 100 тысяч человек, из них 76 тысяч постоянно живут за пределами ЯНАО.

Сегодня, 16 апреля, после двухнедельного карантина на Бованенковское месторождение из Надыма отправилась первая группа вахтовых рабочих ООО «Газпром добыча Надым». Они первыми на Ямале испытали на себе новую схему доставки персонала.

С начала апреля сотрудники находились в изоляции под наблюдением медика. Повторное тестирование на коронавирус, проведённое в конце изоляции, показало отрицательные результаты. Транспорт, на котором вахтовики добирались до аэропорта, а также вертолёты, дезинфицированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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