На Ямале назвали очаги коронавируса в регионе

На Ямале у большинства заболевших COVID-19 протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Таких в регионе - 54 %. Об этом рассказала главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

По ее словам, это говорит о том, что в регионе налажена работа по выявлению новых случаев заболевания. Широкое обследование и тестирование позволяет изолировать носителей инфекции, которые даже не знают о своём заболевании и могут продолжать заражать окружающих.

Зарегистрированы два крупных очага – в посёлках Пангоды и Ханымей. В обоих введён режим карантина, действуют строгие ограничительные меры на въезд и выезд, передвижения по улицам и выход из домов. 8 очагов в ЯНАО приходятся на организованные коллективы, еще 8 – небольшие семейные очаги.

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции наблюдается у 51 человека, болезнь в легкой форме переносят 34 человека, средней степени тяжести – 7, тяжелое и крайне тяжелое – 3. В стационарах инфекционных отделений лечатся 54 пациента с COVID-19. 38 заболевших получают лечение амбулаторно в режиме строгой изоляции.

Как ранее сообщалось, 16 апреля подтверждено 95 случаев инфекции. Все заболевшие в ЯНАО – граждане РФ. Только 8 случаев считаются завозными из других стран или регионов. Коронавирус обнаружен у 52 мужчин и у 42 женщин.

Болеют, в основном, социально активные ямальцы – те, кто продолжает работать, ходить в магазин и кому так или иначе приходится контактировать с окружающими. На возрастную группу 30 – 60 лет приходится – 75 случаев заболевания. Среди молодых людей от 18 до 29 лет – 7 заболевших. Трое – подростков от 15 до 17 лет. Пятеро школьников от 7 до 14 лет. Один заболевший детсадовского возраста. Ямальцев старше 60 лет – четверо.

- Мероприятия по разобщению дошкольников и учащихся принесли свой результат. Также можно признать действенными на сегодня и меры, предпринятые в регионе для людей старше 60 лет. Мы не наблюдаем роста заболеваемости коронавирусом у пожилого населения, - говорит Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УРФО.

- Минимизировать распространение инфекции и не допустить массового заболевания докторов – одна из главных задач системы здравоохранения сегодня», - отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Ямальцы должны понимать, что инфекция не циркулирует сейчас в городах и посёлках только благодаря тому, что введены строгие ограничительные меры. Их ни в коем случае нельзя нарушать. Все должны оставаться дома.