2020-04-16T15:07:20+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале назвали очаги коронавируса в регионе

Большинство зараженных COVID-19 не заметили, что больны
Анна Полякова
Поделиться:
Большинство зараженных COVID-19 на Ямале могли не заметить, что больны Фото: yanao.ruБольшинство зараженных COVID-19 на Ямале могли не заметить, что больны Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале у большинства заболевших COVID-19 протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Таких в регионе - 54 %. Об этом рассказала главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

По ее словам, это говорит о том, что в регионе налажена работа по выявлению новых случаев заболевания. Широкое обследование и тестирование позволяет изолировать носителей инфекции, которые даже не знают о своём заболевании и могут продолжать заражать окружающих.

Зарегистрированы два крупных очага – в посёлках Пангоды и Ханымей. В обоих введён режим карантина, действуют строгие ограничительные меры на въезд и выезд, передвижения по улицам и выход из домов. 8 очагов в ЯНАО приходятся на организованные коллективы, еще 8 – небольшие семейные очаги.

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции наблюдается у 51 человека, болезнь в легкой форме переносят 34 человека, средней степени тяжести – 7, тяжелое и крайне тяжелое – 3. В стационарах инфекционных отделений лечатся 54 пациента с COVID-19. 38 заболевших получают лечение амбулаторно в режиме строгой изоляции.

Как ранее сообщалось, 16 апреля подтверждено 95 случаев инфекции. Все заболевшие в ЯНАО – граждане РФ. Только 8 случаев считаются завозными из других стран или регионов. Коронавирус обнаружен у 52 мужчин и у 42 женщин.

Болеют, в основном, социально активные ямальцы – те, кто продолжает работать, ходить в магазин и кому так или иначе приходится контактировать с окружающими. На возрастную группу 30 – 60 лет приходится – 75 случаев заболевания. Среди молодых людей от 18 до 29 лет – 7 заболевших. Трое – подростков от 15 до 17 лет. Пятеро школьников от 7 до 14 лет. Один заболевший детсадовского возраста. Ямальцев старше 60 лет – четверо.

- Мероприятия по разобщению дошкольников и учащихся принесли свой результат. Также можно признать действенными на сегодня и меры, предпринятые в регионе для людей старше 60 лет. Мы не наблюдаем роста заболеваемости коронавирусом у пожилого населения, - говорит Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УРФО.

- Минимизировать распространение инфекции и не допустить массового заболевания докторов – одна из главных задач системы здравоохранения сегодня», - отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Ямальцы должны понимать, что инфекция не циркулирует сейчас в городах и посёлках только благодаря тому, что введены строгие ограничительные меры. Их ни в коем случае нельзя нарушать. Все должны оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ямале распространяется фек о коронавирусе на Ен-Яхинском и Песцовом НГКМ
В Ноябрьске трехлетний малыш опрокинул на себя горячую сковородку
В Красноселькупе мужчина, покалечивший себя, обматерил полицейского
Пасхальные куличи в Салехарде освящают прямо в пекарнях
На Ямале мошенники наживаются на желающих купить маски
Салехардцы могут поучаствовать во флешмобе «Окна Пасхи»
Производители молочной продукции на Ямале перестраивают работу из-за пандемии
Новуренгоец, покусавший полицейского, ждет суда
Ямал вошел в число лидеров по количеству исследований на COVID-19
В Салехарде не будут «замораживать» стройплощадки во время пандемии
В Новом Уренгое судят мужчину за убийство сына
В Надыме многодетной матери отказали в маткапитале
В Аксарке оштрафовали владельца магазина за высокие цены на продукты
Прокуратура взялась за аварийный дом в Салехарде, на крыше которого играли дети
На Ямале увеличилось число ДТП по вине неопытных водителей
В Ноябрьске летом планируют благоустроить почти 180 дворов
Мошенники оформили на салехардца кредиты на 640 тысяч рублей
Погода на Ямале 16 апреля: солнечно и без осадков
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 апреля 2020 года составило 95 человек
На Ямале богослужения на Пасху пройдут онлайн
Надымские волонтёры шьют маски для ямальских медиков и продавцов