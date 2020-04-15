2020-04-15T23:04:31+03:00
Общество

Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 апреля 2020: новые выплаты и кредитные каникулы

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 16 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 апреля 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 16 апреля 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 16 апреля 2020 года. Ямальский департамент соцзащиты рассказал о выплатах в период пандемии. Заявления на новые виды помощи можно подать в дистанционном режиме. Гражданам, получавшим выплаты в срок до 30 марта, меры поддержки будут автоматически продлены до 30 сентября 2020 года. При этом не нужно приносить дополнительные справки и документы.

Банки Ямала начали принимать заявки от заёмщиков, которые хотят получить отсрочку по кредитам из-за снижения доходов во время пандемии. Как сообщили в правительстве ЯНАО, такую возможность россиянам предоставляет закон о кредитных каникулах, принятый в связи с распространением COVID-19.

На Ямале богослужения на Пасху пройдут в режиме онлайн. Прихожане будут молиться дома, а священники - в пустых храмах. Трансляцию проведут Богоявленский храм Нового Уренгоя и Обдорский острог в Салехарде. На воротах каждой церкви висит табличка о карантине.

Неизвестный новуренгоец создал на 3-d принтере защитные экраны для медиков. Волонтеры и общественники шьют маски для врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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