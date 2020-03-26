2020-03-26T09:36:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Ямал готов выполнить поручений президента по профилактике коронавируса

Губернатор ЯНАО попроил жителей свести к минимуму свои контакты, поездки [видео]
Анна Полякова
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Ямал готов выполнить поручений президента по профилактике коронавируса Фото: правительство ЯНАОЯмал готов выполнить поручений президента по профилактике коронавируса Фото: правительство ЯНАО
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Ямал готов к выполнению всех поручений президента РФ, с которыми Владимир Путин выступил 25 марта. Обращение было посвящено предотвращению распространения коронавируса в России.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил надежду, что следующую неделю, объявленную выходной, все ямальцы прислушаются к просьбе главы государства и останутся дома.

- Прошу всех наших жителей свести к минимуму свои контакты, поездки, чтобы совместными усилиями мы сдержали проблему, — сказал Дмитрий Артюхов.

Поддержка семей и предпринимателей в кризисных условиях, о которых говорил президент, на Ямале уже работает.

Депутаты Заксобрания сегодня, 26 марта, на заседании рассмотрят весь пакет законопроектов, который содержит набор мер для его поддержки малого бизнеса. Он в наибольшей степени пострадал от ограничений. Это туризм, торговля в отдаленных поселениях. Выдача пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет в регионе осуществляется с февраля, сумма выплаты поднята в 8 раз.

- Президентом заявлено о новом комплексе мер, который мы постараемся реализовать в самое ближайшее время. Главное, чтобы все отнеслись максимально ответственно к проблеме распространения коронавирусной инфекции. Уверен, объединяясь, мы этого добьёмся, — заключил глава региона.

Ямал готов к выполнению всех поручений Президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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