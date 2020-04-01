Все работники вокзалов и аэропортов Ямала пройдут тесты на коронавирус

В ближайшую неделю анализы на коронавирусную инфекцию предстоит сдать всем сотрудникам транспортных узлов Ямала – железнодорожных вокзалов и аэропортов. Тесты уже начали сдавать. В соответствии с постановлением регионального управления Роспотребнадзора – тестирование необходимо провести до 5 апреля. По словам экспертов, эти дополнительные меры помогут снизить фактор риска.

Первыми, у кого отобран материал для анализа, стали сотрудники вокзалов городов Ноябрьск и Лабытнанги.

Как сообщила главный внештатный специалист департамента здравоохранения ЯНАО по клинической лабораторной диагностике Людмила Бикбулатова, обследование проведут силами лабораторий на базе медицинских учреждений региона и лабораторий центров гигиены и эпидемиологии на Ямале.

Диагностика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в ЯНАО организована на базе 5 медицинских учреждений. Они расположены в Салехарде, Новом Уренгое, Надыме и две в Ноябрьске. Первые исследования ямальские лаборатории начали 21 марта. Запас тест-систем, реагентов и защитных средств для работников постоянно пополняется.

В медлабораториях делают анализы условно здоровым людям: тем, кто вернулся из зарубежных стран или мог контактировать с заражёнными, но не имеет признаков инфекции, а также тем, кто вернулся из других стран более двух недель назад, и сейчас у них появились признаки простудных заболеваний.

- Мы стремимся к тому, что в ближайшем будущем сможем обследовать значительную часть населения округа – все, кому необходимо провести тесты по мнению врачей и по желанию ямальцев, которые сами захотят сдать анализы. Для этого у нас есть все возможности, - сказала Людмила Бикбулатова.

Решение о проведении исследований в частных лабораториях ЯНАО будет приниматься Управлением Роспотребнадзора. Работы для возможности их включения в мониторинг здоровых лиц и работников вахтовым методом уже ведутся.