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Здоровье24 октября 2021 1:01

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 24 октября 2021 года: проверка на ношение масок

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 24 октября 2021 года
Сергей Швецов
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На Ямале проверяют соблюдение масочного режима.

На Ямале проверяют соблюдение масочного режима.

Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 24 октября. Количество заболевших увеличилось на 129 и составило 53 094 человек, 3 скончались (всего – 734).

Фото - yandex.ru.

Фото - yandex.ru.

Антиковидные рейды проходят в предприятиях торговли и общественного питания Нового Уренгоя на предмет соблюдения масочного режима. К контролю за соблюдением ограничительных мер привлекают сотрудников полиции и Росгвардии, ЛОВД и Администрации города.

За последние сутки в России выявлено 37 678 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 075 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 077 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.

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