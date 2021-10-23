Ямальские пенсионеры засели в Тик-Токе. Фото - yanao.ru.

На Ямале четверо подопечных организаций соцобслуживания принимают участие в окружном конкурсе #ЯБлогер. Жительницы Ноябрьска и Тазовского района зарегистрировались на специальной платформе. Там будут соревноваться любители соцсетей разных возрастов со всего Ямала.

Пенсионерки Вера Дюбанова и Алла-Валентина Украинец из Ноябрьска «сидят» в «Одноклассниках». Вера Павловна ходит на фотоохоту со своей собачкой – иногда в поисках удачного кадра проходит до десяти километров. Свои снимки размещает в соцсетях, чтобы все увидели красоты Ямала.

Алла-Валентина, как говорится, на все руки мастер. В соцсетях показывает, как поет, танцует, рисует и занимается рукоделием. Она тоже любит фотографировать. У нее и прозвище есть – Репортер.

Заместителю председателя Совета старейшин при Ассоциации «Ямал – Потомкам!» Лидии Михайловне Заводской из поселка Тазовский. полюбился «Инстаграм». Она заявляет, что должна идти в ногу со временем. В соцсети женщина публикует семейные фотографии и просматривает юмористические видео.

Ее землячка Галина Петровна Кабанова решила освоить Тик-Ток, где смотрит кулинарные блоги. Сама пока видео не публикует – смелости не хватает. Однако успехи в этом деле есть: в сентябре в районном конкурсе на лучший видеоролик для ветеранов-пенсионеров «Сказка для любимых внуков» пенсионерка заняла третье место.

Отметим, что итоги конкурса подведут ближе к Новому году. 12 самых талантливых и прилежных учеников получат личного менеджера по продвижению, необходимую технику для создания контента или путешествие мечты по Ямалу. Социальные работники, психологи и педагоги при необходимости помогут им пройти обучающий онлайн-трек и достойно выполнить домашнее задание. Участие пожилых в мероприятии проводится в рамках национального проекта «Демография», «Старшее поколение».