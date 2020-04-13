2020-04-13T19:01:11+03:00
Коронавирус Covid-19

«Под контролем»: Артюхов о ситуации с коронавирусом на Ямале

Все контакты заболевших известны, очаги выявлены и обследованы
Анна Полякова
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«Под контролем»: Артюхов о ситуации с коронавирусом на Ямале Фото: yanao.ru«Под контролем»: Артюхов о ситуации с коронавирусом на Ямале Фото: yanao.ru
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На Ямале до 20 апреля планируется оснастить кислородом 70 процентов от общего числа коек для лечения больных коронавирусом. В некоторых больницах готовность будет достигнута даже быстрее. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил 13 апреля в ходе онлайн заседания Координационного совета при правительстве ЯНАО по предупреждению распространения коронавируса.

- Как правило, разворачиваем специализированные койки для борьбы с коронавирусом на базе наших отдельно стоящих инфекционных отделений, - подчеркнул глава региона.

Напомним, губернатор поручил увеличить вдвое федеральный норматив и довести число дополнительных инфекционных коек для заболевших коронавирусом до 500 мест. По его словам, ситуация под контролем. Все контакты заболевших известны, очаги выявлены и обследованы.

- Сейчас идёт только выявление при обращениях за медицинской помощью или у контактных по ранее заболевшим, - заключила главный санитарный врач по ЯНАО Людмила Нечепуренко.

За минувшую неделю в округе зарегистрировано 88 случаев внебольничных пневмоний. В 11 случаях из них подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. 74 пациента с этим диагнозом – проходят или уже прошли лечение в стационарах. Врачи Ямала продолжают с особой эпидемиологической настороженностью относиться к каждому случаю внебольничной пневмонии в округе, как к потенциальному случаю COVID-19.

Также в понедельник, 13 апреля, губернатор ЯНАО принял участие в совещании под руководством полпреда Президента РФ в УрФО. Николай Цуканов призвал регионы обратить особое внимание на увеличение количества тест-систем для диагностики COVID-19. Также обсуждалось предоставление новых стимулирующих выплат медработникам. В ЯНАО это будут не только федеральные, но и региональные выплаты.

На полдень 13 апреля в округе 66 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 4 случая.

Глава округа отметил, что волонтёрский корпус по доставке продуктов и всего необходимого работает активно, зафиксировано заметное увеличение числа обращений от пожилых людей. Усилиями добровольцев федеральной акции #МыВместе и сотрудников учреждений социальной защиты округа уже отработано более 800 заявок пожилых ямальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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