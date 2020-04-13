На Ямале число заболевших коронавирусом возросло до 66

На Ямале выявили еще четырех больных коронавирусной инфекцией. По состоянию на 13 апреля Ямалу центральным аппаратом Роспотребнадзора России подтверждено – 66 случаев COVID-19.

Как сообщили в Оперативном штабе ЯНАО, вновь выявленные случаи зарегистрированы Надымском районе и Новом Уренгое. Это члены семей и близкие люди ранее заболевших. Контактные выявлены, обследованы, изолированы и находятся под ежедневным наблюдением медиков.

Новые случаи зарегистрированы Надымском районе и Новом Уренгое Фото: оперштаб ЯНАО

Теперь в Надымском районе уже 24 случая заболевания, в Салехарде - 17, в Новом Уренгое –12, в Ханымее Пуровского района –9. На месторождениях Пуровского района всего подтверждено 4 случая. Всем заболевшим оказывается медицинская помощь в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Госпитализировано 38 пациентов, 27 ямальцев, которые переносят коронавирус в легкой форме, лечатся дома в условиях строгой изоляции.

Один пациент - в тяжелом состоянии. Женщина находится в отделении реанимации Ноябрьска, уже 13-е сутки подключена к аппарату ИВЛ. Остальные - в состоянии средней тяжести или удовлетворительном. В оперштабе уточнили, что врачи продолжают с особой эпидемиологической настороженностью относиться к каждому случаю внебольничной пневмонии в округе. За неделю в регионе зарегистрировано 88 случаев заболевания. В 11 из них подтвержден диагноз коронавирус. В девяти лабораториях проведено 15 610 исследований. За минувшие сутки – 727 тестов.