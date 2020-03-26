Ямальская школьница покорила подписчиков своего YouTube-канала песнями

«Фотографировать – не любить» поёт мелодичным звонким голосом 14-летняя Марина Туганова и получает отклики от семи тысяч поклонников ее творчества всего за один кавер. Девушка ведет личный канал «второй том мёртвых душ» на YouTube и завоевала сердца более 51 тысячи слушателей.

Марина учится в 8 классе, ей 14 лет, и как у любого подростка, у нее множество увлечений.

- Меня зовут Марина, я живу в Новом Уренгое, очень люблю музыку, авокадо и группу my chemical romance, - пишет талантливая девчонка в «Инстаграм».

В ноябре 2019 года у Марины было уже 40 тысяч подписчиков. Тогда у девушки случился шок, и она поделилась эмоциями с подписчиками.

- 13 ноября 2019 года 0:05. Прямо сейчас у меня стукнуло 40.000 подписчиков. До сих пор не могу поверить, что я, посредственная девчонка, смогла набрать такую большую и классную аудиторию, - пишет Марина. Начинающая певица рассказала, с чего все начиналось. Она пела всю жизнь, ещё с детского сада. Девочке приятно было наблюдать, что людям нравится, как она это делает.

- Я любила сцену, а сцена любила меня, но, правда, дальше локальных концертов не заходило. Когда мне было восемь, я сама попросила маму отдать меня в музыкалку. Мне было недостаточно школьных кружков. Так я и попала на хоровое отделение, где обучаюсь до сих пор, моим основным инструментом стало фортепиано, - делится юная звезда. В 2018 году девочка с большим трудом уговорила маму купить ей гитару. Играть на ней она научилась самостоятельно по видеоурокам на ютубе и советам друзей. Мприна признается, что получалось не очень хорошо, но она играла до кровавых мозолей на руках.

А 29 ноября 2018 года она уже выпустила свой первый кавер.

- До сих пор не знаю, как я решилась на него с уровнем моего селфхейта в то время. Он был несуразный и дурацкий, ныне скрытый, казалось, что он просто затеряется на просторах ютуба, но нет, людям почему-то понравилось Увидев фидбэк и просьбы, чтобы я не забрасывала канал, я стала записывать следующие каверы, вкладывая в них частичку себя, - рассказывает она.

В течение года Марина придумывала новые проекты, осваивала техники и укулеле, а вместе с профессиональным ростом увеличилось количество ее подписчиков. Помимо красивого голоса и умения играть у девочки есть талант к режиссуре. Она записывает неповторимые видеоистории к песням. В кадре появляется панорама города, дома, ее комната, игрушки. Бывает, что школьница снимает видеоклип с подругой или младшим братом. - С каждым днём я получаю все больше тёплых слов любви к моему творчеству. Безумно приятно видеть, что я делаю это не в пустоту. Вы заставляете меня двигаться дальше, и я счастлива, что могу заниматься тем, что мне нравится и приносит удовольствие. Безграничное спасибо вам за эту возможность, - обращается ямальская певица к своим фанатам.

Ее поклонники не остались в стороне и ответили взаимностью девочке.

- Мы очень любим тебя, твой голос, твои шутки и твои каверы. Было бы здорово, если бы ты иногда выкладывала на ютуб, помимо каверов, влоги.

- Слушаю твои каверы чуть больше месяца - пересмотрела все видео! солнышко, спасибо тебе за твой труд, ты вдохновляешь меня, - пишут они под ее постом в «Инстаграм».

Сегодня у юной певицы 51 тысяча подписчиков на канале, но Марина не намерена бросать свой канал и продолжает радовать подписчиков творчеством.