Учреждения культуры Ямала продолжают работу в режиме онлайн

Все организации культуры Ямала продолжают работу для населения в режиме удалённого доступа. К новой форме деятельности пришлось прибегнуть для сохранения здоровья жителей. Поскольку региональные власти временно ограничили посещения организаций культуры, кинозалов, отменили проведение массовых мероприятий, приостановили занятия в кружках и секциях.

Как в этих условиях организована работа учреждений культуры и каким образом ямальцам проводить досуг, рассказал сегодня на брифинге директор профильного ведомства Евгений Колтунов. По его словам, сейчас различные услуги предоставляются в режиме удаленного доступа, в том числе посредством действующих электронных ресурсов.

- Несмотря на сложившуюся ситуацию, для нас это вызов, который совпадает с задачами федерального проекта «Цифровая культура» и подталкивает к созданию и внедрению новых цифровых услуг, – отметил руководитель ведомства.

Например, в библиотеках региона можно получить ряд услуг дистанционно: заказать справку, сканирование информации из книг и журналов, запросить библиографический список литературы для контрольных и курсовых работ, заказать доставку книг на дом и др. Для читателей ямальских библиотек есть возможность бесплатно заказать литературу из электронной библиотеки ЛитРес.

Среди новых предложений – проект окружного Центра национальных культур «Музыкальный диалог». Зрители могут услышать и увидеть с марта по апрель выступления творческих коллективов учреждения в прямом эфире.

Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского даёт в режиме онлайн на ютуб-канале проводит экскурсии по выставкам в сопровождении сотрудников музея. Для дошкольников и их родителей доступны онлайн-уроки по изготовлению поделок.

Культурно-деловой центр приглашает жителей округа на проект «Домашний сезон», представляющий собой прямые трансляции из Концертного зала им. П.И. Чайковского.

В муниципальных образованиях дистанционное обслуживание также активно используется. Например, Ноябрьский городской театр организует онлайн-трансляции своих спектаклей на местном телевидении. В детских школах искусств организуется дистанционное обучение по различным предметам.

При этом, отметил Евгений Колтунов, все организации культуры продолжают свою внутреннюю работу в прежнем режиме: в учреждениях ведётся деятельность по созданию новых культурно-образовательных и просветительских проектов (театрализованных экскурсий, выставок, мастер-классов), продолжается работа с фондами музеев и библиотек, идёт подготовка к запланированным в этом году крупномасштабным мероприятиям, посвящённым памятным датам.

Напомним, региональными властями временно ограничено посещение организаций культуры; введён запрет на проведение массовых мероприятий; приостановлены занятия в клубных формированиях самодеятельных творческих коллективов, а также посещение кинозалов в культурно-досуговых учреждениях. Также отменены выезды с целью участия в мероприятиях, проводимых за пределами региона. Аналогичные рекомендации даны в муниципальные органы управления культурой, в том числе рекомендации по переводу обучающихся детских школ искусств на дистанционную форму обучения до нормализации эпидемиологической ситуации.