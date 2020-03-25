2020-03-25T10:43:04+03:00
Дом. Семья

Бесстрашный песец стал звездой переправы Салехард-Лабытнанги

Северян просят проявить осторожность на трассе
Анна Полякова
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Бесстрашный песец встречает автомобилистов на переправе Салехард – Лабытнанги Фото: скрн видео Инстаграм @libman_yanaБесстрашный песец встречает автомобилистов на переправе Салехард – Лабытнанги Фото: скрн видео Инстаграм @libman_yana
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Красавец-зверь встречает и провожает автомобилистов на ледовой переправе СалехардЛабытнанги. Песец беззастенчиво подходит к самой дороге.

Любопытного коренного жителя Севера снял на видео водитель и опубликовал кадры в социальной сети.

«Крайний Север удивителен. А вот и его обитатели», - представил звезду ледовой переправы автор видео.

Его узнали ямальцы, часто проезжавшие по этой дороге. Оказалось, что дикарь уже знаменит, и сезонная трасса – его дом. Он постоянно шныряет в районе переправы в поисках еды.

Между тем, местные жители утверждают, что здесь обитает целое семейство. И порой их наглость просто бывает опасной, поскольку они часто выбегают на замерзшую проезжую часть, создавая опасную ситуацию, угрожающую дорожно-транспортным происшествием.

В разговоре ямальцы вспомнили все их тропы. Например, вечером песцы уходят к знаменитому Мамонту на берегу реки Обь или на мусорке копошатся.

«Народ еды привозит, к мусорке, в машине сидят фарами подсвечивают, наблюдают, а песец там пирует», - рассказала Наталия Пашураева.

Вот и в этот раз артистичный зверек, позировавший на камеру, тоже ждал угощения, как предположил автор видео. Однако у водителя не нашлось подходящего лакомства.

Надо сказать, северян беспрестанно предупреждают о том, что кормить даже самых милых и, на первый взгляд, дружелюбных диких зверей и трогать их при встрече не стоит. Песцы являются одним из основных переносчиков бешенства, так что при контакте с ними рекомендуется соблюдать максимальную осторожность. Именно больные звери могут проявлять бесстрашие и близко подходить к людям. Заразиться можно не только от укуса, говорят специалисты, вирус передается и через слюну.

Здесь же в комментариях один из подписчиков рассказал, как возле гостиницы «Юрибей» именно такой милый белый зверёк бросался на людей.

libman_yanalibman_yana
Бесстрашый песец на переправе Салехард - Лабытнанги
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ИСТОЧНИК KP.RU

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