Специалисты Тобольского УМН АО «Транснефть – Сибирь» провели для школьников открытый урок об основах пожарной безопасности

Специалисты Тобольского управления магистральных нефтепроводов АО «Транс-нефть – Сибирь» провели для воспитанников Дома детского творчества г. Тобольска от-крытый урок на тему «Огонь – друг или враг? Правила пожарной безопасности». Мероприятие проводилось в рамках Года промышленной безопасности и производственного контроля в организациях системы «Транснефть».

Цель – закрепление знаний в области пожарной безопасности и поведения при пожаре, знакомство с профессией пожарного на объектах нефтепроводного транспорта, формирование у детей навыков безопасного поведения в быту.

В рамках открытого урока, который состоялся на базе 37-й пожарноспасательной части 8-го отряда МЧС России, учащимся первых классов была прочитана лекция о важности соблюдения требований пожарной безопасности в разных жизненных ситуациях – в школе, дома и в общественных местах. Специалисты продемонстрировали и обсудили с детьми мультфильмы о важности соблюдения требований пожар-ной безопасности в жизни. В том числе, были рассмотрены ситуации, как правильно действовать при возникновении пожара, насколько опасно воздействие высоких температур, открытого огня и других опасных факторов пожара, если не принять меры предосторожности. Также специалисты ознакомили детей с правилами эксплуатации электро-приборов в быту, провели викторину и вручили иллюстрационные памятки с правилами пожарной безопасности.

Открытый урок для учеников средних общеобразовательных учреждений региона – элемент системной работы АО «Транснефть – Сибирь» в рамках профориентационных мероприятий со школьниками. Ранее в школах на территории присутствия пред-приятия для учеников старших классов была проведена серия открытых уроков, посвященных основам организации безопасных условий труда на производственных объектах предприятия.

АО «Транснефть – Сибирь» на регулярной основе сотрудничает с учебными заведениями. В том числе акционерное общество оказывает благотворительную помощь школам региона на проведение ремонта и оснащение лабораторным и демонстрационным оборудованием в целях содействия профессиональной ориентации школьников и создания условий для углубленного изучения точных наук