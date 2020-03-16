2020-03-17T08:24:07+03:00
Экономика

Специалисты Тобольского УМН АО «Транснефть – Сибирь» провели для школьников открытый урок об основах пожарной безопасности

Поделиться:
Специалисты Тобольского УМН АО «Транснефть – Сибирь» провели для школьников открытый урок об основах пожарной безопасностиСпециалисты Тобольского УМН АО «Транснефть – Сибирь» провели для школьников открытый урок об основах пожарной безопасности
Изменить размер текста:

Специалисты Тобольского управления магистральных нефтепроводов АО «Транс-нефть – Сибирь» провели для воспитанников Дома детского творчества г. Тобольска от-крытый урок на тему «Огонь – друг или враг? Правила пожарной безопасности». Мероприятие проводилось в рамках Года промышленной безопасности и производственного контроля в организациях системы «Транснефть».

Цель – закрепление знаний в области пожарной безопасности и поведения при пожаре, знакомство с профессией пожарного на объектах нефтепроводного транспорта, формирование у детей навыков безопасного поведения в быту.

В рамках открытого урока, который состоялся на базе 37-й пожарноспасательной части 8-го отряда МЧС России, учащимся первых классов была прочитана лекция о важности соблюдения требований пожарной безопасности в разных жизненных ситуациях – в школе, дома и в общественных местах. Специалисты продемонстрировали и обсудили с детьми мультфильмы о важности соблюдения требований пожар-ной безопасности в жизни. В том числе, были рассмотрены ситуации, как правильно действовать при возникновении пожара, насколько опасно воздействие высоких температур, открытого огня и других опасных факторов пожара, если не принять меры предосторожности. Также специалисты ознакомили детей с правилами эксплуатации электро-приборов в быту, провели викторину и вручили иллюстрационные памятки с правилами пожарной безопасности.

Открытый урок для учеников средних общеобразовательных учреждений региона – элемент системной работы АО «Транснефть – Сибирь» в рамках профориентационных мероприятий со школьниками. Ранее в школах на территории присутствия пред-приятия для учеников старших классов была проведена серия открытых уроков, посвященных основам организации безопасных условий труда на производственных объектах предприятия.

АО «Транснефть – Сибирь» на регулярной основе сотрудничает с учебными заведениями. В том числе акционерное общество оказывает благотворительную помощь школам региона на проведение ремонта и оснащение лабораторным и демонстрационным оборудованием в целях содействия профессиональной ориентации школьников и создания условий для углубленного изучения точных наук

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ноябрьске дезинфицируют общественный транспорт из-за коронавируса
В Лабытнанги мужчина забрался в квартиру девушки через окно
В Салехарде отменили День оленевода из-за коронавируса
Кредитный портфель ВТБ в Югре вырос на 20%
На Ямале поддержат малый бизнес, страдающий из-за коронавируса
В Тарко-Сале завершился открытый районный конкурс «Кочующая семья»
Двое новоуренгойцев купили у мошенников фальшивые авиабилеты
В Салехарде автобусы дезинфицируют перед каждым рейсом
В Красноселькупе дали срок автомобилисту за смертельное ДТП
В Новом Уренгое откроется музей поискового дела
Участники парусной экспедиции почтут память погибших в годы войны в Арктике
Уренгой и Тарко-Сале свяжет новый автобусный маршрут
Ямальцы начали подавать заявки на «сельскую ипотеку»
На ямальских дорогах в ДТП пострадали два водителя
В ямальских школах из-за коронавируса продлили каникулы
В Салехарде будут чаще курсировать экологичные автобусы
В Ноябрьске малыш обварился кипятком
Мост через Пур приблизил берега ещё на 105 метров
В Салехарде автомобили мешают освобождать мусорные контейнеры
Погода на Ямале 17 марта: потеплеет до -7 градусов
Ямальская прокуратура закрыла сайты, продававшие электроманки
На Ямале ожидают штормовой ветер до 20 м/с
Салехардцы предложили комплектующие площадки для дрессировки собак
Ямальских медиков просят отказаться от отпусков из-за коронавируса