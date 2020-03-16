Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 9 по 15 марта 2020

Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале для читателей «Комсомольской правды – Ямал». Главные новости за предыдущую неделю мы публикуем утром каждого понедельника.

1. Ямал принимает дополнительные меры по предотвращению завоза коронавируса. Туристам рекомендуют на 14 дней самостоятельно организовать себе карантин. Самоизоляция – один из главных способов профилактики вируса на территории Ямала, считают в депздраве ЯНАО. Оставаться дома на больничном – право каждого, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Ирана, Испании, Швейцарии, Испании, Великобритании и США.

Это касается даже тех, кто чувствует себя хорошо. Больничные листы будут оформлены дистанционно. Остальных жителей округа просят по возможности воздержаться от путешествий в регионы России и страны, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Случаев заболеваний коронавирусной инфекцией на Ямале не выявлено.

Ямал принимает дополнительные меры по предотвращению завоза коронавируса Фото: yanao.ru

2. Департамент здравоохранения ЯНАО утвердил региональную схему маршрутизации пациентов с подозрением на заболевание. К госпитализации готовы пять больниц округа: Надымская, Новоуренгойская, Тарко-Салинская, Красноселькупская и Ноябрьская.

3. Мероприятия по переписи населения на Ямале начнутся уже в апреле в 4 районах округа, где большое количество труднодоступных населённых пунктов и много каслающего коренного населения. В Салехарде перепись начнётся 1 октября, а в п. Пельвож – в августе. Первые партии переписных листов поступили на Ямал. Часть уже отправили в муниципалитеты, где документацию размещают в охраняемых помещениях.

Маршруты разработаны органами власти муниципалитетов. Там же решили, в какой населённый пункт, каким видом транспорта и когда лучше добираться. Переписчики также планируют воспользоваться проведением дней оленевода, на которые съезжаются северяне, ведущие традиционный образ жизни. К коренным этносам вместе с переписчиками отправятся переводчики. Росстат предложил ещё одно новшество: для предприятий с численностью сотрудников от 500 человек будут организован визит переписчика.

На Ямале разработали маршруты переписчиков населения Фото: salekhard.org

4. На Ямале стартовал региональный фотоконкурс «Северяне». Участниками могут быть как профессиональные фотографы, так и любители. Общий призовой фонд 1 700 000 рублей. Самое главное условие участия – все фотографии должны быть сделаны на территории региона.

Конкурс позволит собрать фотоальбом Ямал с неповторимой природой, колоритом, его людьми. Фотоработы победителей номинации «Ямал заповедный» опубликуют на обложке журнала «Ямальский меридиан».

На Ямале стартовал масштабный региональный фотоконкурс «Северяне» Фото: salekhard.org

5. Мэр Салехарда Алексей Титовский пригрозил разогнать УК, не справляющиеся с сосульками. Первое потепление вызвало массу нареканий от горожан. Под тяжестью подтаявшего снега ломаются деревянные козырьки домов и лестницы. В целом, претензий к работе управляющих компаний накопилось крайне много.

- Вы работаете на людей и для людей. Не справляетесь – займитесь другой сферой, не связанной с предоставлением услуг. Администрация оказывает помощь, механизмы поддержки для управляющих организаций созданы. Но возможность воспользоваться ими получат не все. А только те – к кому не будет нареканий по работе, в первую очередь от жителей, - добавил Алексей Титовский.

В Салехарде решено сделать график на месяц по очистке городских кровель от снега и наледи и строго следить за его выполнением.

6. Госжилнадзор ЯНАО учит жителей правильно реагировать на протечку крыш. Жильцы имеют право на возмещение материального ущерба через суд. Обнаружив протечку, жильцы должны обратиться к диспетчеру аварийно-ремонтной службы. Внеплановый ремонт должен занять не более пяти дней. Такие работы относятся к категории аварийных, поэтому выполняются даже в выходные и праздничные дни.

Если УК затягивает с ремонтом кровли или игнорирует заявки жильцов, нужно обращаться в Госжилнадзор ЯНАО.

Госжилнадзор Ямала проводит просветительскую работу для жителей Фото: yanao.ru

7. Летом 2020 года в детских оздоровительных лагерях за счёт окружных средств отдохнут более шести с половиной тысяч ямальских детей. Для сравнения, в прошлом году в лагерях России и зарубежья побывали 5775 мальчишек и девчонок.

В этом году даты начала приёма заявок зависят от региона отдыха. В списке детские лагеря Республики Крым, Тюменской области и Краснодарского края (Анапа), а также отдых в Болгарии.

Родители или законные представители детей, как и прежде, оплачивают проезд ребёнка к месту отдыха и обратно. Однако оплата проезда детей, проживающих в отдалённых и труднодоступных населенных пунктах Ямала, до точек вылета теперь будет осуществляться за счёт средств окружного бюджета.

Льготные категории граждан по-прежнему могут рассчитывать на бесплатный отдых. В перечень льготных категорий добавили «детей из многодетных семей».

Летом в детских лагерях отдохнут ещё больше юных ямальцев Фото: yanao.ru

8. На Ямале запустили «реалити-шоу» с участием песцов. На животных надели спутниковые ошейники, чтобы отслеживать их перемещения. Официально проект Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги) называется «Арктический Лис». В течение года ученые будут ежедневно мониторить миграцию животных. Ученые опубликовали снимок маршрутов песцов после состоявшихся наблюдений.

На Ямале запустили «реалити-шоу» с участием песцов Фото: pixabay.com

9. На Ямале пройдёт первый «Заполярный сказочный фестиваль». В рамках большого традиционного праздника – слёта оленеводов - он объединит героев фольклора Ямала, Республики Татарстан и Курганской области, которые соберутся в Тазовском районе с 27 по 29 марта.

В первый день фестиваля состоится торжественное открытие «заполярной сказочной версты». Она указывает направление и расстояние до мест рождения или проживания героев сказок и былин в других регионах.

Такие указатели уже есть, например, в Переславле-Залесском (родина Царя Берендея), в Костроме (родина Снегурочки), в Кирове (усадьба Ивана-Царевича), в селе Кукобой Ярославской области (родина Бабы Яги).

Гости смогут пообщаться со сказочными участниками, среди которых белый шаман Сэр Тадебя, девочка Сихиртя, ямальский Дед Мороз Ямал Ири.