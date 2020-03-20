Ямал готов к любым вариантым развития событий с коронавирусом

Департамент рассматривает все варианты развития ситуации. В случае массового поступления заразившихся, если существующих боксов не будет хватать, прорабатывается вопрос, чтобы инфекционные отделения под больных коронавирусом выделялись целиком.

В целом система здравоохранения ЯНАО находится в состоянии повышенной готовности к любому из возможных сценариев развития ситуации, несмотря на то, что в регионе не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Сейчас плановые приёмы осмотры и госпитализация в медучреждениях Ямала проводятся в прежнем режиме. Однако, если возникнет необходимость, плановую медпомощь придётся временно сократить. Сергей Новиков призвал жителей региона к понимаю. Это не коснётся медпомощи по жизненным показаниям. Ямальские пациенты направляются на лечение по квотам без изменений, но и тут возможны коррективы.

К госпитализации пациентов готовы пять больниц округа: Надымская, Новоуренгойская, Тарко-Салинская, Красноселькупская и Ноябрьская.

В ближайшее время в пяти лечебных учреждениях Ямала планируется применение тест-систем для диагностики пациентов на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил директор депздрава ЯНАО Сергей Новиков.

Раньше эти анализы проводил только Роспотребнадзор. Салехардская окружная больница уже начала применять тест-системы, на очереди - две лаборатории Ноябрьска, Надым и Новый Уренгой. Ежедневно на Ямале смогут делать до 2300 тестов, число может быть увеличено.

Как отметил Сергей Новиков, с учётом упрощения процедуры регистрации на некоторые медицинские изделия, через пару недель медицинских масок будет на прилавках аптек достаточное количество.

Напомним, с подозрением на коронавирусную инфекцию в лечебных учреждениях Ямала остаются 16 пациентов, в условиях самоизоляции пока находятся 137 пациентов, 50 человек уже сняты с карантина. У всех взяты анализы, результаты – отрицательные.

Как отмечают врачи, самоизоляция – один из главных способов профилактики коронавируса на территории Ямала. На карантин и в самоизоляцию на 14 дней теперь обязаны уходить все, кто вернулся из-за границы, независимо от страны. Сразу по приезду важно сообщить об этом на горячую линию.

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