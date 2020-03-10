Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона со 2 по 8 марта 2020

Для читателей «Комсомольской правды – Ямал» в начале каждой рабочей недели мы традиционно подводим итоги минувших семи дней. Дайджест основных новостей арктического региона - для тех, кто хочет быть в курсе главных событий региона и не пропустить все самое важное, актуальное, интересное.

1. На Ямале введут дополнительные вертолетные рейсы при необходимости. Власти региона обещают организовать гибкие перевозки, если пассажиропоток увеличится. Жители и гости Ямальского района могут воспользоваться вертолётом шесть раз в неделю. Если наблюдается большое скопление пассажиров в аэропорту Салехарда или на вертолётной площадке в селе Яр-Сале, дирекция транспорта организует дополнительный рейс. Необходима загрузка судна не менее 50% в обе стороны, то есть 10 желающих лететь.

На Ямале введут дополнительные вертолетные рейсы Фото: yanao.ru

2. Пуровчанин в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проедет на советских машинах по России. Член ямальского отделения Русского географического общества житель Пуровского района ЯНАО Андрей Меньшиков свою экспедицию назвал «Страна огромная. Россия от края до края». Общая протяженность маршрута путешествия превышает 20 тыс. километров. Экстремал стартует в марте, а закончит экспедицию в конце мая в Калининграде.

Автомобили ему будут предоставлять местные жители. Среди задействованных машин будут такие, как ГАЗ-21, ГАЗ-67 1943 года, ГАЗ-М-20 «Победа». Часть пути путешественник планирует проехать на мотоцикле «Урал».

Пуровчанин в честь Великой Победы проедет на советских машинах через 25 регионов России Фото: администрация Пуровского района

3. Ямальская система образования признана одной из лучших в стране. Российские регионы, а также страны ближнего и дальнего зарубежья перенимают опыт Ямала по внедрению современных образовательных технологий для достижения нового качества образования.

Понятие «кочевая школа» планируют закрепить на федеральном уровне. На Ямале этот проект реализуется с 2012 года. Сейчас кочевым образованием охвачено свыше 200 детей тундровиков, в местах кочевий работают 17 детских садов и школ.

Ямальская система образования признана одной из лучших в странеФото: Ольга Крыльцова

4. На Ямале цены и тарифы на потребительские товары и услуги снизились в среднем на 0,5%. Об этом сообщил Тюменьстат, сравнивая данные конца января 2020 года и декабря минувшего года.

Одновременно среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2019 года подорожали плодовоовощная продукция, масло сливочное, хлеб и хлебобулочные изделия, рыба и морепродукты. Алкогольные напитки увеличились в цене незначительно. При этом эксперты отметили уменьшение цен на яйца. Масло подсолнечное, мясо и птицу, молоко и молочную продукцию, сыр, крупу и бобовые, макаронные изделия подешевели менее чем на 1%.

На Ямале подорожали фрукты, овощи и хлеб Фото: правительство ЯНАО

5. Ямалец признался в зверском убийстве двух женщин и ребенка двадцатилетней давности. Выяснилось, что мужчина пришел в гости к знакомой, взяв с собой молоток. Он заранее планировал изнасиловать женщину. Шестилетний ребенок оказался свидетелем жестокой расправы над матерью. Насильник и убийца не пощадил малыша. Добивал свои жертвы ножом.

Вина обвиняемого в совершении убийства трех человек подтверждена заключениями многочисленных судебно-криминалистических экспертиз. Сам душегуб признал свою вину и сотрудничал со следствием.

6. Ямальские врачи предупреждают об опасной детской игре «Разрушитель черепа». Последствия могут быть самыми плачевными: травмы спины, шеи, головы, вплоть до летального исхода.

Жестокая игра распространяется в сети интернет как флешмоб. По замыслу двое «друзей» предлагают третьему прыгнуть одновременно, однако в момент прыжка двое знающих результат подсекают под ноги того, кто стоит между ними. После подсечки под ноги человек приземляется на спину или копчик и ударяется головой. Врачи считают, что уберечь детей можно только убеждением.

Ямальские врачи предупреждают об опасной детской игре «Разрушитель черепа» Фото: группа "Ямал - территория здоровья!" vk.com

7. Пироженщица из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян обратилась с иском в адрес примадонны русской попсцены Алле Пугачевой. Предметом спора стал товарный знак под названием «Кристина», который решила зарегистрировать северянка. При регистрации выяснилось, что он уже занят. Его «взяла» Алла Пугачева еще в 1996 году. Шанс выиграть суд у бизнесвумен есть, если артистка в течение трех лет не использовала товарный знак.

«Верни «Кристину»: пироженщица из Нового Уренгоя подала в суд на Аллу Пугачеву. Фото с Инстаграм Аллы Пугачевой

8. Священные места тазовских тундровиков признали объектами культурного наследия. Официально признаны памятниками истории и культуры «Священное место на озере Нямбой-то» и «Священное место Надо-Марра хэбидя я». Они пополнили Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Теперь 35 священных мест Ямала имеют особый охранный статус, пояснили в правительстве ЯНАО. Особую уникальность священным местам придает синтез культурных традиций как своеобразный акт художественного творчества в отношении объекта поклонения. Эти священные места представляют также интерес с точки зрения возможности изучения.

Священные места тазовских тундровиков признали объектами культурного наследия Фото: yanao.ru

9. В Губкинском глава города Андрей Гаранин и депутат Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин записали песню и снялись в клипе. Совместный музыкальный проект посвятили проекту «Уютный Ямал». Чиновники несколько месяцев думали, как вдохновить жителей на интересные идеи. Пришлось сначала покреативить самим. Остановились именно на рэпе, потому что этот стиль нравится и молодёжи, и старшему поколению. Мэр признался, что было очень интересно поработать над записью песни, ведь это для чиновников это в новинку, привыкли к более официальным мероприятиям.

На Ямале мэр с депутатом снялись в музыкальном клипе Фото: скрин видео администрации Губкинского

10. Ольга Василенко, мама особенного ребенка из Нового Уренгоя, продала созданные ею авторские футболки с портретами губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и депутата Ивана Вершинина. Деньги пойдут на реабилитацию инвалидов г. Новый Уренгой. Северянка призналась, что стесняется дарить такие скромные вещицы губернатору и депутату, а потому просто отдаст их на марафон добра.

Мама из Нового Уренгоя продала футболки с портретами губернатора и депутата Ямала. Фото с "Инстаграм" Ольги Василенко

11. На Ямале подсчитали численность диких животных, относящихся к охотничьим ресурсам. Возросла численность лося, северного оленя и соболя. Учёт проводился методом зимнего маршрутного учёта, когда подсчитывают количество пересечений маршрута следами животных. В результате определяется количество животных, которые могут быть добыты без ущерба для общей численности и других аспектов управления охотничьими ресурсами.