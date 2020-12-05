Коронавирус на Ямале. Последние новости на 6 декабря 2020 года: новые смерти в Салехарде и Ноябрьске

На Ямале новые смерти пациентов с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 194 и составило 27 317 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, за минувшие сутки 239 человек выздоровели (за весь период – 18 915), 1 282 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 62 пациента находятся в тяжелом состоянии, 13 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 6 628 тестов провели в 21 лаборатории (за весь период – 1 096 261).

За сутки выявлено 19 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 4 817), 175 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 22 500): Новый Уренгой – 24 (за весь период – 5 053), Ноябрьск – 26 (за весь период – 3039), Салехард – 11 (за весь период – 2667), Надымский район – 24 (за весь период – 2208), Пуровский район – 21 (за весь период – 2163), Муравленко – 17 (за весь период – 2024), Губкинский – 9 (за весь период – 1841), Лабытнанги – 6 (за весь период – 1399), Тазовский район – 9 (за весь период – 808), Приуральский район –13 (за весь период – 508), Красноселькупский район – 10 (за весь период – 220), Шурышкарский район – 5 (весь период – 145).

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет. В Салехарде скончалась женщина, 65 лет, в Ноябрьске – женщина, 89 лет.

За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 508 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 644 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 431 731 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исхода, выздоровели 1 916 396 человек.