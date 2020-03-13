2020-03-13T09:36:41+03:00
Общество

На Ямале разработали маршруты для переписчиков населения

Данные за отсутствующего родственника могут предоставить его близкие
Анна Полякова
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На Ямале разработали маршруты переписчиков населения Фото: salekhard.orgНа Ямале разработали маршруты переписчиков населения Фото: salekhard.org
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Первые партии переписных листов поступили на Ямал. Часть уже отправили в муниципалитеты, где документацию размещают в охраняемых помещениях. Получена также сувенирная продукция и форма для переписчиков. В комплекте: шарф, сумка-портфель и специальная накидка со светоотражателями. У каждого переписчика будет удостоверение, которое он обязан предъявить вместе с паспортом.

Мероприятия по переписи населения начнутся уже в следующем месяце в 4 районах округа, где большое количество труднодоступных населённых пунктов и много каслающего коренного населения. В Салехарде перепись начнётся 1 октября, а в п. Пельвож – в августе.

- Маршруты разработаны органами власти муниципалитетов. Там же решили, в какой населённый пункт, каким видом транспорта и когда лучше добираться, – отметил заместитель начальника управления службы госстата по Тюменской области, ХМО и ЯНАО Иван Пинигин.

Переписчики также планируют воспользоваться проведением дней оленевода, на которые съезжаются северяне, ведущие традиционный образ жизни. К коренным этносам вместе с переписчиками отправятся переводчики. Необходимость визита переводчика или сурдоперевочика прорабатывалась индивидуально.

Ещё одна особенность этой переписи – теперь можно «переписаться» самостоятельно с помощью портала «Госуслуги». Если всё же переписчик к вам придёт, то дублировать информацию не потребуется. Достаточно предъявить любой из кодов, которые пришли на почту.

Росстат предложил ещё одно новшество: для предприятий с численностью сотрудников от 500 человек будут организован визит переписчика. С инициативой может выйти руководство такой компании. Кроме того, если пускать переписчика домой желания нет, то можно прийти на стационарный участок. Сейчас разрабатывается вопрос об определении таких участков на базе МФЦ.

При заполнении первой спросят про пол, возраст, занятость, владение языками, образование и т.д. В переписном листе об основной работе появится графа «самозанятый». Это одно из нововведений предстоящей переписи населения. Данные за отсутствующего родственника могут предоставить его близкие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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