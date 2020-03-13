2020-03-13T06:05:11+03:00
Общество

Пять больниц Ямала примут пациентов с подозрением на коронавирус

На территории округа случаев заражения инфекцией нет
Анна Полякова
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Пять больниц Ямала примут пациентов с подозрением на коронавирус Фото: yanao.ruПять больниц Ямала примут пациентов с подозрением на коронавирус Фото: yanao.ru
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На территории Ямала случаев подтверждения или подозрения заражения коронавирусной инфекцией нет. Из стран неблагополучных по ситуации с коронавирусом с января в округ прибыло 56 человек, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.

Система здравоохранения региона находится в состоянии повышенной готовности к любому из возможных сценариев развития ситуации. Департамент здравоохранения ЯНАО утвердил региональную схему маршрутизации пациентов с подозрением на заболевание. К госпитализации готовы пять больниц округа: Надымская, Новоуренгойская, Тарко-Салинская, Красноселькупская и Ноябрьская. В документе указано, какие больницы будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус из разных городов Ямала.

- Региональная схема маршрутизации – стандартный инструмент при эпидемиях, тем более при пандемиях, - подчеркнул директор департамента здравоохранения ЯНАО, член Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории ЯНАО коронавирусной инфекции Сергей Новиков.

Инфекционное отделение Салехардской окружной больницы не включили в региональную схему маршрутизации. В корпусе в настоящее время идёт капремонт, а индивидуальные боксы не имеют обособленных входов с улицы.

В связи с неблагоприятной ситуацией ямальской депздрав рекомендует работодателям автономного округа максимально сократить поездки по служебной необходимости, а жителям Ямала отказаться от посещения стран в отпуск, где зарегистрированы случаи заболевания. Ямальцы, вернувшиеся с таких территорий, могут обратиться за консультацией по телефону «горячей линии».

Она работает в департаменте в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов. По телефону 8 (34922) 3-76-40 специалисты расскажут о симптомах коронавирусной инфекции, мерах профилактики, требованиях к оформлению листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).

ИСТОЧНИК KP.RU

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