ДайтеНамДышать: ямальские «муки» присоединились ко всероссийскому флешмобу

Подъем в 5:30, ингаляция, капельница, таблетки – стандартное утро 12-летней ноябрянки Маши Кульговой. В два года у девочки выявили муковисцидоз. На Ямале живут семь маленьких «муков» и еще пять взрослых страдают этим редким генетическим заболеванием. Наряду со всей Россией, ямальцы в соцсетях пытаются обратить внимание общественности на назревшую проблему: с 1 января 2020 года «мукам» назначают отечественные аналоги оригинальных препаратов, которые, по словам больных, значительно проигрывают начальным вариантам.

– 50 капсул в день – это только ферментная терапия Маши. Плюс еще «АЦЦ» в растворах, для печени. Если, не дай Бог, мы обостряемся, у нас еще прибавляются антибиотики – внутривенно и перорально. И ингаляция каждый день, – рассказала о ежедневном лечении дочери Наталья Кульгова.

Муки «муков»

Мама апеллирует медицинской терминологией так, словно за плечами медакадемия. Только вместо учебников и профессоров ее учит опыт лечения ее дочери. Маше Кульговой всего 12 лет. Муковисцидоз выявили не сразу, года в два отроду, не в Ноябрьске, а только в Челябинске. Потом сделали генетический анализ в Москве – диагноз подтвердил наличие злополучной генетической «болячки» легких. Раз, а то и два в год Кульговы выезжают в Москву – в период обострений. Если не выходит поехать в федеральный центр, оказывают помощь в ноябрьском стационаре. А теперь боятся, что будет дальше...

– Наша проблема повсеместная. Те препараты базового «золотого стандарта» нам сейчас поменяли в таком агрессивном порядке на отечественные аналоги. Нам закупают аналоги по принципу дешевизны, так скажем. ФЗ-44 нас лечит по принципу – что купили, тем и лечитесь. Мы не говорим, что дженерики (аналог оригинального препарата с идентичным химическим составом) – плохие. Это хорошо и замечательно. Только вот качество дженериков... Дженерики не проверяются на терапевтическую эффективность вообще. Выбросили на рынок, а мы как подопытные кролики должны пробовать и определять их эффективность. У нас законодатель требует просто соблюдение химической формулы. Якобы, если она совпадает, совпадает и терапевтический эффект. Но ведь на самом деле, мы ведь не знаем, что в этой формуле заложено, – беспокоится Наталья Кульгова.

Больные вынуждены брать дженерики, и в случае неэффективности лечения, оформлять побочный эффект, чтобы заменить препарат. Не факт, что следующий аналог подойдет. Наталья приводит пример: у внутривенного антибиотика «золотого стандарта» «Цефтазитима» на российском рынке зарегистрировано 138 дженериков. Оригинальный препарат, который показал свою эффективность на протяжении многих лет – «Фортум». Сейчас, чтобы дойти до «Фортума», грубо говоря, нужно 138 раз оформить побочку на дженерики, сетует Кульгова.

Родители просят вернуть лекарства больным муковисцидозом. Скриншот со страницы Екатерины Стриженовой в Instagram

Здоровье – дороже всего

Наталья закупила другие антибиотики, заполнять медикаментами закрома начала еще в 2019 году. До нового года пособирали по всем городам. Кто-то ей привозил, где-то транспортной компанией доставили, две упаковки прислали из Украины.

– Сейчас проблема встала ребром. У нас агрессивный высев, флора не очень хорошая и нам требуется определенный внутривенный антибиотик, но также им можно дышать через ингалятор. Сейчас я его купить не могу, он дорогой – 14 тысяч рублей за упаковку. С учетом нашего веса на двухнедельный курс нам необходимо упаковок семь. У нас есть старые запасы, я ребенку терапию не поменяла. Но как долго это будет продолжаться – непонятно. Это очень дорого. Это я только один антибиотик огласила на 14 дней. А стандартная терапия – 21 день и прокапывают два антибиотика, – рассказала Наталья Кульгова.

Надежды ноябрянки обращены к генной терапии. Говорит, когда разрежут цепочку ДНК, внедрят туда недефектный аллель, организм начнет работать как здоровый. Сейчас в мире этот феномен только изучается, проводятся опыты. Есть еще таргетная терапия, направленная на корректировку гена. Но суммы этой прорывной терапии – запредельно велики.

В Ноябрьске живет три ребенка с муковисцидозом. Все они общаются и поддерживают друг друга. У российских «муков» есть общий чат, где они обсуждают общие проблемы.

– У нас есть свое сообщество родителей, мы переписываемся, помогаем друг другу. С 1 января 2020 года из наших детей с муковисцидозом ушло девять детей. Возраст разный. Самому маленькому было 8 месяцев, самому старшему – 21 год, – через слезы рассказала Виктория Обозная.

Ее Лизе – 10 лет. С рождения девочка заходится кашлем: он начался еще в грудном возрасте. В три месяца педиатр положила ребенка в больницу. И анализы все хорошие, и ребенок умирает на руках. Лизу отправили в Тюмень на обследование, ей тогда было примерно пять месяцев. Там определили муковисцидоз. В полгода в Москве провели тест на генетику, он подтвердил диагноз.

– Раз в полгода мы летаем в Москву на лечение. В этом году я уже была в Москве. И действительно врачи не могут нам выписать наше лекарство. Уже и врачебное сообщество поднялось, встало на нашу защиту. Что будет дальше – пока не знаю, – переживает за жизнь дочки Виктория Обозная.

29 февраля в России стартовал флешмоб #ДайтеМнеДышать. Участники акции выкладывают в Сети призывные тексты с просьбой помочь им решить проблему – дать жизненно необходимые препараты. К флешмобу присоединилась в том числе телеведущая Екатерина Стриженова, медицинские работники, сами больные. Ямальские мамы не стоят в стороне: они тоже выкладывают в соцсетях фото с целлофаном, изображая удушье. #ДайтеНамДышать – просят участники акции.

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