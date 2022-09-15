«Дневник путешественника»: Златоуст и его окрестности. Фото - Иван Горбунов.

Недосып и интенсивный график передвижения с лихвой компенсировался потрясающими видами, подпитывая особой энергетикой мест силы, в которых побывали участники экспедиции.

Дневник путешественника. День третий.

Третий день путешествия по Челябинской области начался в Златоусте, где мы ночевали. Гора в самом центре города? Поехали!

Экотропа на гору Косотур

Фото - Иван Горбунов.

Новая пешая экологическая тропа на гору Косотур находится в историческом центре Златоуста и является точкой притяжения туристов. Она имеет несложный подъем, доступный даже детям.

На горе невозможно заблудиться, потому что ее со всех сторон окружает город. В то же время ее высота, рельеф и леса на склонах позволяют целиком погрузиться в мир природы, даже не выходя из Златоуста.

Высота, на которую вам предстоит подняться, составляет 586 метров. На тропе есть 120-метровая лестница и смотровые площадки, откуда открывается шикарный вид на город. А присматривает за ним деревянный лось, который олицетворяет мощь уральской природы.

Время, которое уходит на подъем, составляет примерно 40 минут.

В городе много оружейных фабрик.

Фото - Иван Горбунов.

Мы побывали на экскурсиях в самых известных – Златоустовской оружейной фабрике и оружейной слободе «АИРовка». От увиденного – восторг! Оружие, ножи и клинки, гравюры, иконы, различные сувениры и не только. Ювелирная работа мастеров вызывает восхищение. Подробнее об экскурсиях вы можете узнать в большом проекте о путешествии, перейдя по ссылке.

Таганай

Фото - Иван Горбунов.

Первое впечатление, когда заходишь на территорию национального парка Таганай, как будто попал на Аляску. Величественные ели и сосны, вершины. Красота и масштаб впечатляют.

Это настоящее место силы. Не случайно Таганай привлекает туристов со всей России и даже из-за границы. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, вполне можно встретить диких зверей. Поэтому правила посещения парка запрещают сходить с туристической тропы.

Фото - Иван Горбунов.

Подвесные мосты, горные реки, в которых чистая родниковая вода, здоровающиеся друг с другом туристы – традиция, которую сюда принесли с Эльбруса. Все это Таганай.

Но, прежде чем пойти наслаждаться всей этой красотой, нужно зарегистрировать группу в современном информационном центре. Здесь же можно изучить карту Таганая, выбрать примерный маршрут и точки, где можно остановиться. Например, посмотреть, где находится смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на парк.

Площадь парка – 57 тысяч гектаров, здесь порядка 20 маршрутов различной сложности и протяженности. Ну а наш маршрут лежит на Большую каменную реку. Это – 6 километров нагроможденных каменных глыб, покрытых лишайниками. Удивительное и красивое место. Можно найти плоский камень, сесть и наслаждаться звуками природы и слушать, как под тобой на глубине 6 метров журчат родники с гор.

Фото - Иван Горбунов.

Фото - Иван Горбунов.

А еще мы побывали на горах Семибратка, Уреньга (вторая сопка) и Егоза. Очень круто было испытать себя, подняться на самый верх и любоваться завораживающими видами.

Фото - Иван Горбунов.

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