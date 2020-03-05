На Ямале мальчику, по которому проехала машина, подарили игру о дорожных правилах

Сотрудники Госавтоинспекции Нового Уренгоя ЯНАО навестили пятилетнего ребенка, пострадавшего в серьезном ДТП, и подарили ему игру, обучающую Правилам дорожного движения. Мальчик попал под колеса автомобиля, когда играл во дворе возле детской площадки в микрорайоне Тундровый.

Видео происшествия, которое записали камеры наблюдения, попало в соцсети. На кадрах видно, что ребенок лежит на дороге, когда на него едет автомобиль. Машина протащила мальчика несколько метров. После этого автомобиль скрылся с места ДТП.

Фото: скрин видео группа "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" vk.com

В результате малыш с тяжелыми травмами был экстренно госпитализирован. В настоящее время мальчик по-прежнему находится на лечении в городской больнице, однако из реанимации его перевели в травматологию.

- Полицейские узнали о состоянии малыша и подарили ему игру по Правилам дорожного движения, раскраски и светоотражающие элементы. Автоинспекторы пожелали ему скорейшего выздоровления и пригласили его в городской отдел ГИБДД, - рассказали «Комсомольской правде – Ямал» в региональном ведомстве.

Полицейские поговорили и с родителями пострадавшего малыша и еще раз напомнили о необходимости внимательного отношения к безопасности детей.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На 20-летнего водителя, проехавшегося по ребенку, завели уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет лишения свободы.