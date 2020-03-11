Летом в детских лагерях отдохнут ещё больше юных ямальцев

Лето-2020 для юных ямальцев пройдёт ещё интереснее и насыщеннее, обещают в правительстве ЯНАО. В детских оздоровительных лагерях за счёт окружных средств отдохнут более шести с половиной тысяч ямальских детей. Для сравнения, в прошлом году в лагерях России и зарубежья побывали 5775 мальчишек и девчонок.

В этом году даты начала приёма заявок зависят от региона отдыха. В списке детские лагеря Республики Крым, Тюменской области и Краснодарского края (Анапа), а также отдых в Болгарии.

Юные ямальцы смогут отдохнуть не только в уже полюбившихся базах, но и «прокачать» свои знания и навыки на профильных сменах. Например, 200 человек отправятся в Сочи в лагерь для одарённых учащихся образовательного центра «Сириус». Ещё 150-200 детей планируется направить в лагерь с углублённым изучением иностранного языка. Также в этом году будут организованы две смены спортивной направленности: на базе лагерей Тюменской области и Болгарии.

Новшества коснулись и организации детских смен в Болгарии. Так, в 2020 году на Ямале запускается пилотный проект с привлечением средств родителей для софинансирования стоимости детского отдыха и оздоровления. Это позволит отдохнуть большему количеству детей – 2019 в Болгарии побывал 1001 ребёнок, в этом году смогут 1227).

Размер родительской платы составит 10% от стоимости отдыха, а в случае повторной поездки в лагерь за пределами РФ – 50%. Ранее отдохнуть и поправить здоровье за счёт средств окружного бюджета в летний период можно было только один раз.

Родители или законные представители детей, как и прежде, оплачивают проезд ребёнка к месту отдыха и обратно. При поездке на отдых в Болгарию оплачивается проезд из точки вылета в автономном округе (Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым) до Москвы и обратно. Ещё одно нововведение – оплата проезда детей, проживающих в отдалённых и труднодоступных населенных пунктах Ямала, до точек вылета будет осуществляться за счёт средств окружного бюджета.

Льготные категории граждан по-прежнему могут рассчитывать на бесплатный отдых. В перечень льготных категорий добили «детей из многодетных семей».