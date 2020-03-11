2020-03-11T15:51:11+03:00
Общество

Летом в детских лагерях отдохнут ещё больше юных ямальцев

Новое в оздоровительной кампании-2020
Анна Полякова
Поделиться:
Летом в детских лагерях отдохнут ещё больше юных ямальцев Фото: yanao.ruЛетом в детских лагерях отдохнут ещё больше юных ямальцев Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Лето-2020 для юных ямальцев пройдёт ещё интереснее и насыщеннее, обещают в правительстве ЯНАО. В детских оздоровительных лагерях за счёт окружных средств отдохнут более шести с половиной тысяч ямальских детей. Для сравнения, в прошлом году в лагерях России и зарубежья побывали 5775 мальчишек и девчонок.

В этом году даты начала приёма заявок зависят от региона отдыха. В списке детские лагеря Республики Крым, Тюменской области и Краснодарского края (Анапа), а также отдых в Болгарии.

Юные ямальцы смогут отдохнуть не только в уже полюбившихся базах, но и «прокачать» свои знания и навыки на профильных сменах. Например, 200 человек отправятся в Сочи в лагерь для одарённых учащихся образовательного центра «Сириус». Ещё 150-200 детей планируется направить в лагерь с углублённым изучением иностранного языка. Также в этом году будут организованы две смены спортивной направленности: на базе лагерей Тюменской области и Болгарии.

Новшества коснулись и организации детских смен в Болгарии. Так, в 2020 году на Ямале запускается пилотный проект с привлечением средств родителей для софинансирования стоимости детского отдыха и оздоровления. Это позволит отдохнуть большему количеству детей – 2019 в Болгарии побывал 1001 ребёнок, в этом году смогут 1227).

Размер родительской платы составит 10% от стоимости отдыха, а в случае повторной поездки в лагерь за пределами РФ – 50%. Ранее отдохнуть и поправить здоровье за счёт средств окружного бюджета в летний период можно было только один раз.

Родители или законные представители детей, как и прежде, оплачивают проезд ребёнка к месту отдыха и обратно. При поездке на отдых в Болгарию оплачивается проезд из точки вылета в автономном округе (Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым) до Москвы и обратно. Ещё одно нововведение – оплата проезда детей, проживающих в отдалённых и труднодоступных населенных пунктах Ямала, до точек вылета будет осуществляться за счёт средств окружного бюджета.

Льготные категории граждан по-прежнему могут рассчитывать на бесплатный отдых. В перечень льготных категорий добили «детей из многодетных семей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К чему снятся жуки: толкование снов про жуков
Многие люди панически боятся этих насекомых и в реальности, а уж столкнувшись с ними во сне, утром пробуждаются с мыслями о самых страшных грядущих событиях. Понять, к чему снятся жуки, можно точно вспомнив все детали и разобравшись в своих действиях
Новости 24
При цифровизации отраслей АПК на Ямале предлагают использовать господдержку
Ночью в Новом Уренгое пенсионер зарезал сына
За год 13 браков с иностранцами прокуратура Ямала признала фиктивными
Впервые в Салехарде сыграют в хоккей с мячом на валенках
В Лабытнанги козырек дома не выдержал тяжести снега
Власти Ноябрьска опровергли информацию о застрявшей в сугробе пожарной машине
Пуровских старшеклассников озадачили распределением бюджета
Госжилнадзор ЯНАО учит жителей правильно реагировать на протечку крыш
Салехардцы предложили реализовать 10 общественно значимых соцпроектов
Во всех поселениях Тазовского района будут обновлять дворы
Тазовчанин, заступаясь за девушку, зарезал обидчика
На Ямале музеи, библиотеки и парки оценит общественный совет
В Новом Уренгое судят педофила, развращавшего девочку в подъезде
В Тарко-Сале установят контейнеры для крупногабаритного мусора
В Ноябрьске иномарка сбила на парковке женщину
В Новом Уренгое в подъезде задержали наркомана с «синтетикой»
Погода на Ямале 12 марта: тепло и снежно
Ямальские студенты получат губернаторскую стипендию, увеличенную в 10 раз
Победителей Арктического турнира по волейболу назовут 11 марта
На Ямале ночью ожидается метель с ветром до 22 м/с
На Ямале запустили «реалити-шоу» с участием песцов
Большинство пуровчан готовы объединиться в муниципальный округ
В Надымском районе задержали подозреваемых в серии краж их гаражей
На Ямале судят женщину, которая, защищаясь, убила мужа
«Гонка Ямала» соберет экстремалов в Пуровском районе