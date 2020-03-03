На Ямале мэр с депутатом снялись в музыкальном клипе.

В Губкинском глава города Андрей Гаранин и депутат Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин записали песню и снялись в клипе. Совместный музыкальный проект посвятили проекту «Уютный Ямал».

Чиновники несколько месяцев думали, как вдохновить жителей на интересные идеи. Пришлось сначала покреативить самим. Остановились именно на рэпе, потому что этот стиль нравится и молодёжи, и старшему поколению.

- Мы думали, как лучше раскрыть суть проекта, чтобы привлечь жителей к участию в «Уютном Ямале». Нужна была какая-то необычная форма, новый подход, - сказал Андрей Гаранин.

Мэр признался, что было очень интересно поработать над записью песни, ведь это для чиновников это в новинку, привыкли к более официальным мероприятиям.

- Выбор за тобой – это главный посыл нашей песни! На мой взгляд, это фраза прекрасный девиз для проекта «Уютный Ямал». Голос каждого жителя важен в этом проекте, а теперь и у самого проекта появился голос! - считает Виктор Казарин.

Автором слов и музыки стал звукорежиссер из городского Дворца культуры Михаил Труфанов. Премьера клипа состоялась одновременно с открытием офисов проекта по всему округу.

С 1 марта по 31 мая жители региона могут подавать свои заявки по благоустройству, проведению экологических акций, культурных мероприятий и другим направлениям для улучшения жизни в своих муниципалитетах.

Напомним, нетривиальный подход к делу, которым отличается мэр Губкинского, не раз удивлял горожан. Накануне Нового года Андрей Гаранин в костюме Деда Мороза бесплатно подвозил жителей на такси. Во время пути необычный водитель узнавал мнение горожан о развитии муниципалитета, а в завершение поездки вручал подарки.