2020-03-03T13:12:43+03:00
Общество

Мама из Нового Уренгоя продала футболки с портретами губернатора и депутата Ямала

Деньги пойдут на реабилитацию инвалидов
Алена Кульмухаметова
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Мама из Нового Уренгоя продала футболки с портретами губернатора и депутата Ямала. Фото с "Инстаграм" Ольги ВасиленкоМама из Нового Уренгоя продала футболки с портретами губернатора и депутата Ямала. Фото с "Инстаграм" Ольги Василенко
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Ольга Василенко, мама особенного ребенка из Нового Уренгоя, продала созданные ею авторские футболки с портретами губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и депутата Ивана Вершинина. Об этом рассказала сама девушка в своем «Инстаграм».

«Прошёл день "Милосердия". Я счастлива. Мои работы внесли свой вклад. Одну из них выкупили и деньги пожертвованы на нужды детей инвалидов г. Новый Уренгой. Свой вклад даже на расстоянии внёс депутат законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин. Именно его изображение было выкуплено первым. Вот так мир меняют хорошие люди даже на расстоянии. Уверена, что это дорогого стоит! Те энергии, что мы излучаем обязательно где-то работают!» – не может сдержать эмоций молодая женщина.

Фото с "Инстаграм" Ольги Василенко

Фото с "Инстаграм" Ольги Василенко

Ольга ранее рассказывала корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал», что изготовила уникальные футболки, которые она выставила на благотворительном марафоне «День Милосердие» 29 февраля 2020 года во дворце спорта «Звездный». Сама она является членом РОО РДИ «Милосердие» ЯНАО.

В разговоре с редакцией северянка призналась, что стесняется дарить такие скромные вещицы губернатору и депутату, а потому просто отдаст их на марафон добра. Тогда мы отметили, что Ольга слишком предвзято относится к своему творчеству. Такого же мнения придерживается и один из героев ее портрета – народный избранник Иван Вершинин.

- Смотрите как красиво! – говорит он о ее работах. - Это настоящие рисунки на ткани, сделала замечательная девушка из Нового Уренгоя Ольга Василенко. Рисунки появятся на выставке, приуроченной к благотворительной акции, которая запланирована на 29 февраля в Новом Уренгое. Низкий поклон всем людям, занимающимся организацией мероприятий и акций, направленных на то, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Ольге отдельное спасибо за положительные эмоции, такие посты вдохновляют на хорошие дела, - написал на своей страничке во «ВКонтакте» Иван Вершинин.

Добавим, что за какую сумму и кому были проданы авторские футболки ямальской рукодельницы, осталось секретом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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