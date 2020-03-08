Жительницы Ямала остались под впечатлением от изысканного подарка губернатора на 8 марта

Молодой и креативный губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поразил в самое сердце жительниц арктического региона, преподнеся им необычный подарок.

Он сыграл им на рояле классику, а после произнес теплые слова пожелания.

- Дорогие, милые и прекрасные, с 8 марта Вас! Пусть всегда в душе будет весна. Любите и будьте любимы, с праздником Вас, - сказал Дмитрий Артюхов, обращаясь к прекрасной половине человечества.

Все это было записано на видео и размещено на его страничках в соцсетях. Остаться равнодушными северянки не смогли и засыпали комментариями посты губернатора:

- В первый раз поздравление от губернатора с 8 марта произвело на меня такое потрясающее впечатление;

- Дмитрий Андреевич, вы не перестаёте нас удивлять. Так мило и неожиданно. Спасибо вам за такой сюрприз!

- Хоть отношение к празднику не имею, но послушал с огромным удовольствием!

- Боже мой, как мило! Спасибо, до слёз тронуло!

- Очень романтично! Спасибо за поздравление, ведь в повседневной жизни, нам не хватает времени оглянуться, почувствовать прекрасное! Более того, вдвойне приятно получить видео от главы региона! – наперебой пишут ямальцы.

Сотни комментариев и ни одного негативного – редкость на сегодня.

Добавим, что жители Ямала в условиях арктических холодов не остались без цветов. Они сами вырастили тысячи луковиц цветов к празднику.

Так, в садовом центре Ноябрьска расцвели для срезки 160 тысяч тюльпанов, гиацинтов, крокусов и гортензий. Некоторые виды выращивали с августа прошлого года, чтобы они распустились накануне праздника.

За растениями ухаживают специалисты с большим опытом, они уже 10 лет оформляют цветники Ноябрьска и окрестных городов. На Ямал пришла настоящая весна.